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嘉市行人號誌 火雞伴小綠人
嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案，市府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地國民小吃「火雞肉飯」意象，為友善行人設施增添趣味。
市府說，後續會在火車站前路口進行這項試辦工程，吸引行人過馬路專心注意號誌指引，勿當低頭族。
交通處表示，火雞燈創意源自市府推動「有事青年實驗室」計畫補助，媒合由陳長毅、葉蕙瑄、王薏瑄等3位年輕人提「雞燈城市」創意發想，與交通號誌廠商尚正科技公司進行LD面板技術設計開發，讓播放火雞號誌交通創意實現。
行人專用號誌有統一設置規定辦理，市府以加裝燈箱方式，將火雞燈融入行人專用號誌運作，加大燈箱讓號誌更醒目，提升警示效用。
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