聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市行人號誌 火雞伴小綠人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市行人號誌添創意，火雞燈伴小綠人吸睛指引行人安全過馬路。圖／嘉市府提供
嘉義市行人號誌添創意，火雞燈伴小綠人吸睛指引行人安全過馬路。圖／嘉市府提供

嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案，市府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地國民小吃「火雞肉飯」意象，為友善行人設施增添趣味。

市府說，後續會在火車站前路口進行這項試辦工程，吸引行人過馬路專心注意號誌指引，勿當低頭族

交通處表示，火雞燈創意源自市府推動「有事青年實驗室」計畫補助，媒合由陳長毅、葉蕙瑄、王薏瑄等3位年輕人提「雞燈城市」創意發想，與交通號誌廠商尚正科技公司進行LD面板技術設計開發，讓播放火雞號誌交通創意實現。

行人專用號誌有統一設置規定辦理，市府以加裝燈箱方式，將火雞燈融入行人專用號誌運作，加大燈箱讓號誌更醒目，提升警示效用。

低頭族 火雞肉飯 行人

延伸閱讀

嘉義市行人號誌出現「火雞圖案」 伴小綠人吸睛、指引行人安全過馬路

搶颱風登陸前逛街 嘉義文化路觀光夜市這家排隊美食名店打烊

嘉市人瑞增加5人 重陽敬老禮發放近2億共近5萬人

山陀兒撲台嘉市一級開設 市府統整氣象預測最強風雨時段曝

相關新聞

改建橋沒拓路 國1仁德交流道周邊更塞

台南市府為整治三爺溪河道瓶頸段，改建國一仁德交流道下方萬代橋，8月完工後，議員指出，民眾抱怨仁德交流道周邊塞車更嚴重；交...

嘉市行人號誌 火雞伴小綠人

嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案，市府結合青年創意，跨域合作...

可以倒垃圾了！南市37區明天恢復收運垃圾時間和路線

山陀兒颱風影響減弱，台南市政府宣布明天正常上班，37區垃圾收運也恢復正常時間和路線，環保局提醒明天有回收車路線是七股、下...

2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽 今起受理報名

2024黑面琵鷺保育季公告20日在台南市七股區正王府登場，主辦單位今天宣布今年增加「我愛黑琵」寫生比賽，即日起受理報名，...

嘉義市行人號誌出現「火雞圖案」 伴小綠人吸睛、指引行人安全過馬路

眼尖民眾發現嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案。原來是市府結合...

以為交通黑暗期已過 國1仁德交流道卻更塞？交通局曝原因

台南市引進AI車流辨識改善交通！國道一號仁德交流道為通往市區要道，市府為整治三爺溪河道瓶頸段，改建此處國一下方萬代橋，8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。