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改建橋沒拓路 國1仁德交流道周邊更塞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府向交通部爭取設立「仁德智慧廊道」約2.5公里（從東區東門路至仁德中山路），以AI車流辨識偵測即時調控紅綠燈秒數，以紓解仁德交流道周邊車流，預計11月底建置完成。圖／台南市交通局提供
台南市政府向交通部爭取設立「仁德智慧廊道」約2.5公里（從東區東門路至仁德中山路），以AI車流辨識偵測即時調控紅綠燈秒數，以紓解仁德交流道周邊車流，預計11月底建置完成。圖／台南市交通局提供

台南市府為整治三爺溪河道瓶頸段，改建國一仁德交流道下方萬代橋，8月完工後，議員指出，民眾抱怨仁德交流道周邊塞車更嚴重；交通局表示，改建橋梁但道路沒拓寛，且涵洞下停等空間很短、車流量原本就很大，才釀回堵嚴重，已向交通部爭取建立「仁德智慧廊道」，從仁德中山路到東區東門路約2.5公里，以AI車流辨識偵測即時調控紅綠燈秒數，預計11月底建置完成。

另外，南科聯絡道上下班塞車嚴重，交通局也建置台南首處感應性號誌系統，以AI車流辨識偵測產業道路停等車輛，自動判斷減少綠燈秒數，減少進出園區車輛停等紅燈次數，從7月試辦至今2個月，有效提高車流20至30%。

萬代橋位處國1高速公路涵洞下，是仁德交流道與182市道的交織處，因位居交通要道採半半施工，加上在高速公路涵洞下施工，工程難度高，民眾忍受幾年的交通黑暗期後，原本期待橋梁完工交通狀況可以改善，但8月恢復182市道雙向通車（不必繞行便道），「現在比施工時更塞」。

市議員郭鴻儀說，萬代橋完工後，從原本的便道回到正規路線後，反而更塞，是怎麼回事？當地往來仁德和東區車流量都很大，要設法早日改善。

交通局長王銘德說，已重新檢視該路段連續幾個路口的號誌，認為需要再精細調整，向交通部申請「仁德智慧廊道」計畫，用AI車流辨識偵測，可及時調整紅綠燈秒數，若支線道路的車輛少，主幹道綠燈就會延長，減少停等紅燈次數，避免車輛回堵。

另為疏解南科地區交通壅塞問題，以立體化橋梁分流左轉新港社大道車行動線，再配合導入AI輔助車輛辨識建置感應性號誌系統，藉由大台南智慧交通中心監控人員即時調控號誌疏解車流，已減輕南科上下班尖峰時間交通壅塞問題。

交通部 南科 橋梁 涵洞 監控 紅綠燈 高速公路

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