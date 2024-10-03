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2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽 今起受理報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
黑面琵鷺正陸續抵達台南七股保育區，保育季「我愛黑琵」寫生比賽今起受理報名。圖／主辦單位提供。
黑面琵鷺正陸續抵達台南七股保育區，保育季「我愛黑琵」寫生比賽今起受理報名。圖／主辦單位提供。

2024黑面琵鷺保育季公告20日在台南市七股區正王府登場，主辦單位今天宣布今年增加「我愛黑琵」寫生比賽，即日起受理報名，歡迎全國各國民中小學學生及幼兒園小朋友參加。

台南首批黑琵9月下旬飛抵七股曾文溪口保護區，今年賞鳥季隨之登場。台南市政府農業局、台南市生態保育學會配合舉辦2024黑面琵鷺保育季活動，委由佳里區信義國小承辦「我愛黑琵」寫生比賽。

校長馮郁元表示，舉辦寫生比賽「旨在促進親子交流，並推廣黑面琵鷺生態保育，培育美術創作人才，提升生活藝術品質及素養，以黑面琵鷺為寫生主題，來喚起生態保育往下紮根」。

寫生20日配合保育季開幕在七股區正王府舉行，比賽組別分幼兒園組與國小低年級、中年級、高年級組、國中等5組。報名即日起至10月16日下午4時，填妥報名表傳真(06)7211831或郵寄liliya@tn.edu.tw 電子郵件報名。報名後請致電 (06)7211918信義國小李慧稜主任確認。

各組錄取前3名，第1名禮券1000元、第2名禮券 800元、第3名禮券500元及佳作禮券200元。各組收件未達30件，視作品優劣得從缺名次。頒獎將配合李進裕攝影展11月10日開幕時，在農業部生物多樣性研究所七股黑面琵鷺展示館表揚。

黑面琵鷺正陸續抵達台南七股保育區，保育季「我愛黑琵」寫生比賽今起受理報名。圖／主辦單位提供。
黑面琵鷺正陸續抵達台南七股保育區，保育季「我愛黑琵」寫生比賽今起受理報名。圖／主辦單位提供。

台南 禮券 黑面琵鷺

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