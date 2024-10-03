嘉義市行人號誌出現「火雞圖案」 伴小綠人吸睛、指引行人安全過馬路

眼尖民眾發現嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案。原來是市府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地國民小吃「火雞肉飯」意象，為友善行人設施增添趣味。市府說，後續會在火車站前路口進行這項試辦工程，吸引行人過馬路專心注意號誌指引，勿當低頭族。

市府交通處近期在民族路及文化路口，以及中正路、興中街、光華路口的行人專用號誌燈（小綠人）試辦加裝燈箱，透過LED燈面動態圖象與宣導標語，結合火雞肉飯，以火雞伴隨小綠人動態圖，吸引停等紅燈行人注意行人專用燈號，減少行人低頭滑手機，或其他不專心行為忽略行人燈號危險，增設燈箱還可推播宣導標語，提醒用路人注意交通安全。

交通處表示，剛剛好的城市嘉市適合讓創意實驗、實踐、實現，火雞燈創意源自市府推動「有事青年實驗室」計畫補助，交通處媒合由陳長毅，葉蕙瑄，王薏瑄等3位年輕人提「雞燈城市」創意發想，與交通號誌廠商尚正科技公司進行LD面板技術設計開發，讓播放火雞號誌交通創意落地實現。

行人專用號誌設施涉及交通安全、導引和統一辨識等問題，須依道路交通標誌標線號誌設置規則的統一設置規定辦理，囿於小綠人設計需以「人」圖像顯示，非其他動物或物體，因此市府透過加裝燈箱方式，將火雞燈融入行人專用號誌運作，展現創意並符合全國一致交通管制工程設施設置規範，加大燈箱讓號誌更醒目，提升警示效用。

交通處說，後續選定嘉義火車站前中山路與林森西路口，以及中山路、仁愛路、中正路口等兩處小綠人燈箱試辦，融入火車站前廣場大白熊裝置藝術，將知名插畫家莊信棠無償提供大白熊設計圖樣進行LED面板技術設計開發，期待顧及行人交通安全同時，為街道風景增添設計感與趣味性。