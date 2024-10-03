台南辦「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」今開放網路報名

台南新營文化中心規畫「舌尖上的亞洲文化美食工作坊」，訂10月26日、11月2日舉辦「泰國風情-泰式涼拌豬肉＆椰子撻」、「緬甸美食-雞肉冬粉湯＆凉拌薄荷猪耳朵」及「傳統芋粿巧＆貓耳朵」、「喜望千金个滋味(客家千金粄)＆熝湯粢(甜點)」等4場美食工作坊。今天起可點選進入官網「公告」報名，每場次30組，每人材料費100元。

市府文化局表示，邀請泰國、緬甸、台菜、客家料理文化講師帶民眾感受亞洲飲食文化風情。26日上午場由新住民泰國籍多元文化推廣講師李雯藝主講，教大家使用豬絞肉、魚露、檸檬、糖、辣椒、米粉、紅蔥、香菜等豐富食材，調配出好吃又清爽的「泰式涼拌豬肉」，以及只要備妥在來米粉、椰漿、椰糖、玉米粒、芋頭、青蔥等簡易食材，在家便能輕鬆做出好吃的小點心「泰式椰子撻」。

同日下午場則由緬甸美食推廣講師陳立豔帶領參與者，從特色文化及食材介紹開始，逐步帶領大家做出最道地的「緬甸雞肉冬粉湯」與「凉拌薄荷猪耳朵」。

11月2日上午場以「傳統芋粿巧＆貓耳朵」為工作坊主題，邀請好食作企業創辦人黃冠雅，分享傳統芋粿巧的製作方法與流程，與參與者一同探訪當令盛產芋頭的美味祕密。

下午場則由推廣客家文化的南瀛客家文化協會理事劉寶珠，傳授「客家千金粄、熝湯粢甜點」等人氣古早味米食點心，要讓學員透過食物感受客家族群的文化底蘊。

新營文化中心表示，飲食是認識文化的入門，109年起舉辦國際文化美食工作坊，串起各族群交流，了解文化差異，培養尊重多元文化的觀念。這次工作坊講師將在課程中分享在地旅遊景點及傳統服飾文化，在參與者大啖美食之餘，也能增進認識當地人文習俗，歡迎民眾來參與。更多詳情請上新營文化中心官網查詢，或電洽06-6321047#1210柯小姐。