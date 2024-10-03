中央接管台南後壁蘭花園區 整修經費傳卡關

世界3大蘭展之一台灣國際蘭展為台南溪北地區年度大事，去年初中央接管主展場後壁區蘭花園區，多名民代指出，盼園區不要每年只熱鬧展期1個月，且距明年3月蘭展剩不到半年，園區整修經費還無著落，現況有如「小孩送給人家養吃不到奶」。

農業部政務次長黃昭欽說，全力支持相關修繕，但招標細項預算涵蓋今年及明年跨年度，因此預算編列和核銷相對困難、複雜，會以農業收入特別基金結算「技術性」調整解決癥結，一定在蘭展前完成修繕作業。

後壁區原本蘭花生技園區，去年元旦農業部接管改為農業科技園區管理中心蘭花園區，不過今年蘭花展為配合台灣燈會，重心移至歸仁區，明年回歸後壁。議員沈家鳳等人盼園區常態開放。

中央規畫投入3200萬元修繕蘭花園區，包括花卉展覽館漏水、牆面遮光、環湖步道、蘭科一路路面改善，也新建廁所等，不過經費傳出尚無著落，議員王宣貿質疑，園區改隸農業部，連修繕費用都卡關，現況好像「小孩送給人家養吃不到奶」。

立法院財政委員會本周與農業部官員到園區視察，立委賴惠員指出，會加強督促農業部檢討今年度預算的可調整支應數，來籌措經費，也盼中央接手後能打造蘭花園區新氣象。

對於蘭花園區展館能否常態性開放，南市農業局回應，園區已移撥隸屬農業部，相關規畫、方向須尊重中央，若有需要地方協助之處，會全力配合。