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台南議員張世賢晚間病逝享壽72歲 親友不捨難忘問政豪氣
不敵病魔，72歲的台南市資深議員張世賢今晚6點多病逝於成大醫院，親友聞訊相當不捨，家屬近日將辦理告別式。
草根性十足的張世賢，曾任白河鎮代會副主席，兩任白河鎮長、南縣縣議員，南縣市合併後當選市議員迄今，基層實力雄厚，深受鄉親歡迎，原是國民黨籍的他，本屆正副議長選舉時跑票遭國民黨開除黨籍，自此與藍營分道揚鑣。
張的友人說，張世賢有肝病宿疾，近年來因健康惡化，洗腎多年，每周得前往醫院洗腎三次，約1個月前健康惡化送往成大醫院救治，今晚不幸病逝，友人聞訊均相當震驚，市長黃偉哲第一時間已掌握，將前往致哀。
據知，張世賢為南市議員第一選區，原有6席，張不幸病逝，不須辦理補選，地方傳出本屆市議員連任落敗，目前擔任行政院雲嘉南聯合服務中心執行長劉米山可能捲土重來參選下屆市議員。
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