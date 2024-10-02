山陀兒颱風龜速前進 台南公園內有「山陀兒」3兄弟暴紅

山陀兒颱風龜速難測，這2天幾乎停滯不前，也讓人對山陀兒感到好奇，台南公園有「山陀兒」也在網路上瘋傳，在台南公園有3株山陀兒老樹並排，被愛樹人士稱為「山陀兒3兄弟」，因山陀兒颱風聲明大噪。

百年台南公園樹木多，但很多人第一次聽到山陀兒這種樹木，台南公園僅此3株，名稱是由其英名 Santol 的發音而來，於1919年自新加坡引進。

台南公園3株山陀兒老樹並排，佇立在蓮花池畔，枝葉濃密，其中一棵被列為「珍貴老樹」編號41號，樹圍1.95公尺，樹齡80年以上，佇立在蓮花池畔。台灣目前栽植不甚普遍，多在南台灣。

網路資料說，這種熱帶果樹在東南亞市場上是常見的水果，大小比成人拳頭還要大，算是不小顆，風味有水蜜桃及山竹的味道，又稱之「大王果」。

山陀兒，楝科，落葉大喬木，原產中南半島、印度及馬來西亞，葉互生，具長柄，三出複葉，小葉卵狀橢圓形。約在3-4月開花，花萼五片基部呈杯狀，黃綠色被毛，花瓣五片，偶有六片，淡黃白色，果實成熟則約在7-9月，熟果黃橙褐色。

中興大學新化林場也有一株山陀兒，但據前場長說尚未看到結果。