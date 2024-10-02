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每個街角都訴說歷史 大馬新海峽時報YT影片介紹台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供
馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供

馬來西亞的英文報紙「新海峽時報（New Straits Times, NST）」記者於今年8月中參訪台南後，回國製作YouTube影片主題為「哈囉台灣!（Hello Taiwan!）」系列，第二集（Part 2）中介紹了台南古都，稱台南為「每個街角都訴說著歷史的城市（Every corner whisper history）」。

此集影片首播為2024年9月29日，開頭以「台灣古老的靈魂」稱呼台南，內容主要由新海峽時報兩位記者以旅遊模式介紹景點，包含台南安平開台天后宮、安平樹屋與全台首學孔子廟等台南景點與古蹟，並一一介紹這些景點的歷史與由來。另外，她們也在台南意外地發現有大馬風味的沙嗲小餐館，以及適合穆斯林的halal清真認證餐廳，品嘗過後也都感到非常的美味。

台南市長黃偉哲表示，非常歡迎馬來西亞新海峽時報以影片介紹台南，這個城市除了有400年的歷史，也有數不清的美食，以及綿延已久的傳統與文化。此外，台南還是一個科技新都，最先進的半導體產業及綠能科技都在台南，台南是一個兼併古今與新舊交融的美麗城市，非常歡迎大馬地區的朋友有空可以到台南來旅遊，親自體驗沉浸在歷史古都的漫遊!

更多影片內容請上YouTube觀看：（Hello Taiwan! (Part 2): Tainan - Kaohsiung - Kenting）

影片由新海峽時報與駐馬來西亞台北經濟文化辦事處合作製作。

馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供
馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供
馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供
馬來西亞新海峽時報YT影片介紹台南 ，盛讚「每個街角都訴說著歷史的城市」。圖／台南市新聞處提供

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