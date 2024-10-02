高中學生專車司機涉毆打學生 客運業者：已停派該司機、公司負起全責

雲林縣虎尾高中昨天放學時，發生學生專車司機疑似被投訴後，在車上毆打學生，打人過程被PO上網路，事發後，學校已立刻向台西客運公司反映，客運公司已調換並停派該司機，將開會研議處分並調查是否停職，縣府交通工務局表示，已要求客運業者加強教育訓練。

虎尾高中學生專車由台西客運業者承攬，校方表示，事發原因疑似是因為該班車先前因提早發車，導致部分學生未上車，司機接獲通知後，放學時詢問車上學生是誰提出意見，擔任車長的學生覺得自己有責任告訴司機，結果彼此間發生衝突。

學校獲報後，立即向客運公司反映，客運公司立刻掉換司機，並停派該名司機，學校也安排學生至醫院檢查，並且由家長帶去派出所備案，並已要求客運業者該司機不得載學校任何路線專車司機，接下來校方也將派員跟車及隨機抽查路線稽查。

台西客運李姓經理表示，該名司機過去曾在該公司任職，後因個人因素離職，直到上月才回任，平常上下班情況正常，昨天中午接獲學校反映有學生沒有搭到車，公司告訴該名司機，司機當下笑笑回應「其他線都開走了，我不開走，停在那邊幹嘛」，此外並無異樣，沒想到下午就發生這件事情。

李姓經理表示，當下已經另外派駕駛員去行駛，把學生安全帶回家，至於涉嫌毆打學生的司機已經停派了，不會再讓他到學校去載學生，並告知司機「打人就是不對」。公司將負起全責，並開會釐清事情經過，研議處分並調查是否停職。

雲林縣政府交通工務局表示，事發後已要求客運業者加強司機教育訓練，確保乘客安全，並提升服務品質。