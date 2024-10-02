信徒發財還願 嘉義市文財尊神聖誕酬神布袋戲40多棚創新高

明天農曆9月1日是嘉義市文財殿供奉主神文財尊神聖誕千秋暨入火安座39周年慶，廟方連辦3天護國招財祈安法會，碰上山陀兒颱風，風雨小，不影響法會及酬神布袋戲演出，廟方說，今年酬神布袋戲共40多棚創新高，大多是信徒求財如願還願，與房市股市熱旺有關。

布袋戲棚法會3天期間，以小貨車改裝的戲台，在廟前林森東路旁一字排開，相當壯觀，音響齊鳴、各棚戲偶分台同時表演，廟方說，40多個布袋戲棚法會分散3天演出，因山陀兒颱風來襲，考量信眾外出安全問題，原訂昨晚演出的「明華園歌仔戲」取消。

台灣武財神超過9成由北港武德宮分靈，文財神多由文財殿分出，文財尊神聖誕，各地分靈神明信徒迎奉回來進香，文財殿熱鬧滾滾。文財殿總幹事林天河說，比干是商朝紂王叔父，因忠諫紂王被害，遭挖心而死，妻子逃到樹林躲藏產下男嬰，商朝滅亡，周武王禮遇比干後人，因男嬰樹林出生賜姓林，林氏家族奉比干為林氏祖先。