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嘉市人瑞增加5人 重陽敬老禮發放近2億共近5萬人
重陽節近了，嘉義市今年敬老禮金從1日起至12月1日，由鄰里長、里幹事致贈給長者或匯入長者指定帳戶賀節；市府統計，今年人瑞共38人，較去年33人增加5人， 預計發放總人數4萬9696位，總金額達1億8890萬餘元，顯示市府面對超高齡社會，營造「高齡友善城市」、「勇樂齡勇壯城市」有成效。
市長黃敏惠昨天到人瑞蕭羅金蓮、賴賢興家中，致贈重陽禮金及人瑞禮品：賀匾、金牌、賀壽壽麵、水蜜桃禮盒（代表長壽）、營養禮金5000元及重陽禮金1萬2000元；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀（今年滿百歲人瑞）共八樣，代表八方富貴、吉祥平安。
黃敏惠說，老一輩過去打拚奠定今日嘉市進步繁榮基礎，市府團隊藉著重陽節表達對他們感謝與孝敬，感謝2位長輩家人無微不至照顧，讓他們笑口長開，常保身心健康，感受嘉市「世世代代好徛起、大大小小攏佮意」幸福，感謝相片沖洗業者陸海鎮，為人瑞與家族，記錄製作精美溫馨相簿，留下最美好瞬間。
蕭羅金蓮生在湖仔內（今民生南路湖內里），親切優雅、笑口常開，。與蕭麒麟結婚，夫家務農，每天早出晚歸農忙種菜，一輩子笑口常開，恬淡慢活，重視養生歡喜開朗，百歲高齡依然身心康健。
賴賢興生在民雄鄉江厝店農家，家中么子，上有5兄2姊共8人。阿公小學畢業接獲日軍召集令，被派到南洋作戰，21歲台灣光復，安然回家，與李玉英結婚超過一甲子，甜蜜融洽、情深意濃。
社會處說，重陽節敬老禮金分4個年齡標準級距，年滿65歲至未滿80歲3000元，共3萬8345人；80歲至未滿90歲6000元，共9496人；年滿90歲至未滿100歲9000元，共1844人；百歲1萬2000元，共38人，活得越久領得越多。今年申辦重陽禮金匯入帳戶共1萬2596人。
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