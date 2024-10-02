口湖鄉盼水門管理下放 雲縣府不認同

雲林多條水系從口湖鄉出海，遇暴雨、海水倒灌容易釀水災，口湖鄉長李龍飛昨指出，近300座水門和抽水站都由縣府外包管理，曾發生村子淹水卻找不到管理員，管理又多頭馬車，建議整合事權、適時下放指揮權給村長；縣府表示，縣府會統一做最好的調度。

縣府水利處長許宏博解釋，目前縣府與地方以及維管廠商都有建立聯繫群組，保持聯絡暢通無虞，況且水門開關調控，事關整體水利安全，只要地方有任何反映，縣府也都會參酌做最好的調度。

山陀兒颱風進逼，縣府要求對低窪地區排水加強清疏，各水門、抽水站人員進駐開始進行排水調控，口湖鄉椬梧、北港兩大滯洪池可蓄水250萬及100萬公噸，目前均已完成預抽，鄉長李龍飛前天防災視訊會議時說，鄉內有210處水門，57處抽水站，還有59個移動式抽水站，除移動式由公所管轄，其餘均由縣府委外管理。

李龍飛指出，有時半夜眼看水淹村口，居民惶惶不安、養殖產業瀕臨水難，村長卻一時找不到水門管理員，有時管理員也身兼多個水門，分身乏術被誤會叫不動，甚至因水門該開或關引發紛爭，事關民眾身家財產，建議能否事權統一，或下放指揮權給第一線村長或由公所統一調度，以強化防災與救災機動性。

「水門不是誰來管比較好的問題，而是誰來管才會更好」許宏博認為，10多年前縣府收回抽水站和水門管理權集中管理，也是為避免過去基層常因水門該開或該關引發爭端，才改由縣府統一調度，何況廠商也有評核機制，若覺有不適任者，地方可提出考核建議、縣府會作適當處理。