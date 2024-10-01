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台南購物節10月15開跑 傳統市場消費也可抽汽車等大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2024台南購物節即將於10月15日開跑。圖／台南市政府提供
2024台南購物節即將於10月15日開跑。圖／台南市政府提供

2024台南購物節即將於10月15日開跑，並持續到明年2月，市長黃偉哲表示，今年的台南購物節，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，此外，今年公有零售市場也將發放2萬張行銷登錄券，希望發揮乘數效應，讓每一筆消費都發揮行銷效果，促進庶民經濟的成長。

市長黃偉哲在今天市政會議中表示，台南購物節今年邁入第14年，每年都有亮眼成績，2023年消費登錄金額突破80億元，帶動消費熱潮，創造經濟活絡，今年的活動特色是用Line帳號就可以綁定手機載具，讓民眾更方便、更親民，另外把傳統市場也加入，希望促進基層民眾的消費。

黃偉哲指出，台南購物節消費抽獎活動，有汽車、健康器材、手機、3C產品，甚至還月月抽鑽石項鍊、戒指等好禮，只要消費金額每累計滿50元，憑發票和收據登錄即可獲得1個抽獎機會。今年下半年有很多大型活動，都可以互相輝映，他特別指示要跨局處整合行銷，比往年創下更高登錄金額。

市府經發局指出，台南最大的城市購物盛會「台南購物節」，自10月15日起跑後，規畫各種特約店家優惠活動，線下實體活動，於台南各地盛大展開，今年共規劃商圈、百貨、地方活動系列活動，並串聯台南市各大商圈協會、甚至擴及到公有零售市場，將購物節的效益擴散到台南各地。

只要消費金額每累計滿50元，憑發票和收據登錄即可獲得1個抽獎機會，歡迎來台南購物消費及登錄單據，今年公有零售市場特別發放2萬張的行銷登錄券，來傳統市場買菜也有機會抽獎。

2024台南購物節即將於10月15日開跑。圖／台南市政府提供
2024台南購物節即將於10月15日開跑。圖／台南市政府提供

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