台南購物節10/15開跑 傳統市場買菜也能抽獎
台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南購物節10月15日開跑，持續到明年2月，消費金額每累計滿50元就可獲得1個抽獎機會，連在傳統市場買菜也能參加，獎品包括汽車、鑽石項鍊等。
黃偉哲今天在市政會議指出，台南購物節今年邁入第14年，2023年消費登錄金額突破新台幣80億元，帶動消費熱潮，創造經濟活絡；今年活動特色是用LINE帳號就可綁定手機載具，更方便，更親民。
黃偉哲表示，台南購物節獎品包含汽車、健康器材、手機、3C產品，每月更抽鑽石項鍊、戒指等，只要消費金額每累計滿50元，憑發票和收據登錄就可獲得1個抽獎機會。
市府新聞稿指出，2024台南購物節10月15日開跑，持續到明年2月，用LINE帳號就可綁定手機載具，不限發票、收據，也可幫家人登錄。此外，今年公有零售市場將發放2萬張行銷登錄券，發揮乘數效應，促進庶民經濟成長。
市府表示，今年台南購物節規劃特約店家優惠及線下實體活動，涵蓋商圈、百貨、地方系列活動，且串聯各大商圈協會，擴及至公有零售市場，即使在傳統市場買菜也有機會抽獎。
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