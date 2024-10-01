作業牛步化？明年台灣及亞太蘭展場地修繕 地方憂跳票

2025台灣國際蘭展與亞太蘭展，明年三月將在農業科技園區管理中心蘭花園區（原後壁蘭花生技園區）登場，不過預計投入3200萬元修繕蘭展場地，迄今都尚未完成招標，地方憂心作業恐來不及鬧出國際笑話。

農業部政務次長黃昭欽表示，相關修繕農業部態度全力支持，但招標細項預算涵蓋今年及明年跨年度，也因此預算編列、核銷相對困難、複雜，一定會在蘭展前完成相關修繕作業，經費問題會以農業收入特別基金結算「技術性」調整解決癥結。

農業科技園區管理中心主任謝勝信進一步說明，上述3200萬元修繕改善蘭展場地，是在今年蘭展結束後才提出，然園區原有預算均早已編列完成，農業科技園區管理中心為農業部三級機關，除動支有適法性問題，也因此無法支應龐大經費，現實窒礙難行之處。進一步檢視，3200萬元費用，約1000萬元得在今年支應，其餘為明年，在農業部全力支持下，一定全力以赴趕工完成。

立委賴惠員昨率領財政委員會南下考察農業科技園區管理中心蘭花園區，尤其關切將投入3200萬元修繕，包括花卉展覽館漏水、牆面遮光、環湖步道及蘭科一路路面改善工程、新建廁所等，台南市議員沈家鳳、王宣貿都到場關心，都希望園區能擴大產銷功能，不是僅辦蘭展，王質疑後壁蘭花生技園區在去年改隸農業部，竟然連區區3200萬元修繕費用都卡關，市府當初將園區改隸中央，但現況好像「小孩送給人家養吃不到奶」，憂心修繕作業來不及衝擊蘭展。