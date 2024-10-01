國慶煙火在雲林 縣府邀大家來賞百景、享百味、看百戲

雙十國慶煙火首次移師雲林，雲林縣府今天邀立法院長韓國瑜一起開記者會並公布煙火主題及特色，將在國慶日晚上8點施放共計41分鐘近3萬發，煙火有8大主題，樣式不同於往年，其中七彩祥雲煙火是首次施放，同時也搭配浮空投影，保證讓大家連場驚艷，一飽眼福。

雲林國慶煙火籌備辦公室總幹事蘇建蒼指出，國慶煙火8大主題為「七崁武功震天下．國富民強普天慶」、「七彩祥雲獻吉瑞．國運昌隆展盛世」、「花鼓喧天撼大地．風起雲湧響寶島」、「心手相連向前行．國泰民安永世昌」等，由於煙火口徑為6吋至8吋，都能把每個主題的美發揮到極至。

值得一提是這次特製煙火彈七彩祥雲是利用夜間照明彈所發出，散開後耀眼光芒，投射在五彩繽紛的煙霧上，宛如祥雲獻瑞，這也是國內第一次施放的七彩祥雲煙火。同時這次也首次啟用浮光投影，搭配煙火呈現代表雲林意象的開口獅、媽祖、雲林上場，還有台灣及國慶主視覺。

縣長張麗善說，除國慶煙火，當天下午4點半一系列表演陸續登場，雲林在地團體400多人帶來精彩演出，7點煙火晚會有太日樂集、黃妃與霹靂布袋戲共演、李千娜、原子少年VERA等人接力演唱。此外還有400台無人機夜空排演，600秒高空演出10個主題，包括素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、西螺大橋、國旗飄揚等。

張麗善說，經約5個月籌備都已準備就緒，交通、接駁都完成規畫，不論搭高鐵、台鐵或在縣內10分鐘就有一班接駁車，提供快速便捷進場，現場有400攤美食讓大家品嘗道地雲林美食，另有美食100碗、美景100點，大家可按圖索驥20鄉鎮都有美食、美景呈現給大家。