府城迎媽祖 落實「宗教優質化」

臺南祀典大天后宮甲辰年府城迎媽祖活動，於9月30日凌晨00:50 鎮南媽入廟安座，2日遶境活動圓滿落幕。經南市府統計2日活動，人民陳情案件明顯減少。

臺南市長黃偉哲表示，南市府團隊全力協助府城迎媽祖活動，本次恢復古禮於忠義路設置觀禮台，為遶境陣頭頂禮朝拜。2日共動員民政、警察、消防及志工等約580人次，在重要交通節點加派人力，減少交通衝擊，感謝參與的寺廟及陣頭都能配合宗教優質化政策，公私協力共同完成迎媽祖盛事，讓市民及遊客安心享受宗教文化洗禮，一展臺南文化古都的豐沛軟實力。

南市府民政局表示，市府團隊事前與廟方積極協調人力與規劃路關圖，活動進行中成立聯合稽查小組全程督導，後備憲兵加派志工於重要交通節點協助指揮交通。2日遶境活動，陣頭嚴遵守規範，無沿路施放炮竹煙火，僅有部分寺廟在廟埕前以2串炮迎接神轎。在29日晚間於民族路及西門路口處有陣頭欲燃放近10箱爆竹煙火，稽查小組成員即時到場勸阻陣頭，並完成收炮。晚間10點過後，稽查小組成員更積極勸導陣頭關閉擴音設備，避免影響市民作息，遶境隊伍於凌晨順利入廟安座完成。本次活動少數違規情形，稽查小組均已蒐證完成，後續視違規情形開罰。

民政局長姜淋煌指出，大天后宮迎媽祖活動逾50頂神轎、100個陣頭與會，參與民眾近萬人，透過稽查小組積極宣導宗教優質化，人民陳情案件明顯減少，本次遶境活動，民政局積極協調使用環保鞭炮機，統計調用區公所及廟方環保鞭炮機計10台，希冀有效降低環境影響。另廟方清潔志工跟隨於隊伍後方積極清潔環境，市府及寺廟公私協力共同推廣優質宗教文化。

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