快訊

賴清德六度質問徐榛蔚...總統搞錯了 縣府：花蓮應撤離3000多人無誤

東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

00929配息又縮水！預估降至0.14元 年化配息率約8.9%

聽新聞
0:00 / 0:00

臺南400「貓貓蟲咖波」路跑 超萌完賽禮等你拿

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南400「臺南動起來，400咖拉棒！」，10月20日將於永華市政中心舉行全民趣味路跑，9月30日在永華市政中心戶外綠園舉行宣傳記者會，現場由臺南市長黃偉哲、南市體育局長陳良乾為活動站台，本次活動的代言人—臺灣在地百萬人氣原創角色「貓貓蟲咖波」也聯袂登場，現場歡欣手舞足蹈，活力十足，還邀請統一獅隊Uni Girls成員瑟七、觀旅局吉祥物魚頭君、市場吉祥物菜奇鴨、安平的劍獅寶寶安安和114年臺南全中運吉祥物大員、甜甜等人物共襄盛舉。

南市體育局表示，本次全民趣味路跑分為8.8公里的「吉祥物路跑組」和3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」，無論大朋友小朋友都能選擇適合自己的路線，而且參與萬聖節扮裝的跑者們只要與活動TRUSS合照，在個人Instagram發布限時動態並標記臺南市政府體育局官方帳號，即可獲得裝扮好禮。此外，評審團隊特邀知名圖文創作者「Croter Hung」與「beat生活圖解」，將精心挑選10位最佳視覺獎得主，包含曾獲德國iF設計獎的「艾德國際 ADHOC」質感運動太陽眼鏡在內的豐富好禮等你來拿，一起來臺南扮裝變身，用歡笑與活力開跑。

南市體育局補充，報名參賽的選手皆能獲得由貓貓蟲咖波聯名推出的獨家完賽好禮，包括完賽造型獎牌、紀念跑衣、超可愛的紀念鑰匙圈、完賽毛巾等，十多種療癒又實用的好物正等著大家。其中報名「吉祥物路跑組」的跑者們不只能加碼獲得貓貓蟲咖波紀念棉T，總排第一名能獲得獎金1萬2000元，前10名也有豐盛獎金。

體育局長陳良乾指出，8.8公里「吉祥物路跑組」的跑者將一路沿著安平運河，行經安平古堡、安億橋後回到賽事主會場，且特別在安平古堡門口設置補給站，期望藉此呼應「臺南400」的紀念意象，讓來自各地的跑者皆能共襄盛舉。3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的路線則是繞行永華市政中心周圍一圈，讓展現熱情與創意的跑者們能開心運動。

聚傳媒

吉祥物 臺南 路跑

延伸閱讀

強颱山陀兒進逼大門 南市白河公所已預防性撤離120人

山陀兒颱風逼近憂釀災 南市後壁、麻豆公所如臨大敵

桃市議長盃路跑破萬人新高 年底前桃園3大路跑跑出健康活力

影／高雄辦酒空迷航、酒精路跑 一夜多起滋擾案...警疲於奔命

相關新聞

山陀兒來勢洶洶估明天風雨轉強 台南預防撤離近200人

依據中央氣象局資料顯示，山陀兒颱風今(1)日至明(2)日颱風接近，臺灣西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌；台南市各區保...

國慶煙火在雲林 縣府邀大家來賞百景、享百味、看百戲

雙十國慶煙火首次移師雲林，雲林縣府今天邀立法院長韓國瑜一起開記者會並公布煙火主題及特色，將在國慶日晚上8點施放共計41分...

臺南400「貓貓蟲咖波」路跑 超萌完賽禮等你拿

臺南400「臺南動起來，400咖拉棒！」，10月20日將於永華市政中心舉行全民趣味路跑，9月30日在永華市政中心戶外綠園舉行宣傳記者會，現場由臺南市長黃偉哲、南市體育局長陳良乾為活動站台，本次活動的代

府城迎媽祖 落實「宗教優質化」

臺南祀典大天后宮甲辰年府城迎媽祖活動，於9月30日凌晨00:50 鎮南媽入廟安座，2日遶境活動圓滿落幕。經南市府統計2日活動，人民陳情案件明顯減少。 臺南市長黃偉哲表示，南市府團隊全力協助府城迎媽祖

「巷仔Niau」走出巷弄碰上強颱山陀兒 相約風雨後進駐台南

今年文博會備受喜愛的吉祥物「巷仔Niau」，10月起走出巷弄重出江湖，進駐台南5處古蹟園區及行政機關景點，不過，因應本周...

南市騎樓賴清德任內畫的「綠線」 今被開違停罰單 民怨沖天

台南市為解決騎樓亂象，2016年賴清德時任台南市長時，提出騎樓暢通計畫，由祕書長李孟諺召開協調會，訂出「騎樓1.5公尺綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。