臺南400「貓貓蟲咖波」路跑 超萌完賽禮等你拿

臺南400「臺南動起來，400咖拉棒！」，10月20日將於永華市政中心舉行全民趣味路跑，9月30日在永華市政中心戶外綠園舉行宣傳記者會，現場由臺南市長黃偉哲、南市體育局長陳良乾為活動站台，本次活動的代言人—臺灣在地百萬人氣原創角色「貓貓蟲咖波」也聯袂登場，現場歡欣手舞足蹈，活力十足，還邀請統一獅隊Uni Girls成員瑟七、觀旅局吉祥物魚頭君、市場吉祥物菜奇鴨、安平的劍獅寶寶安安和114年臺南全中運吉祥物大員、甜甜等人物共襄盛舉。

南市體育局表示，本次全民趣味路跑分為8.8公里的「吉祥物路跑組」和3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」，無論大朋友小朋友都能選擇適合自己的路線，而且參與萬聖節扮裝的跑者們只要與活動TRUSS合照，在個人Instagram發布限時動態並標記臺南市政府體育局官方帳號，即可獲得裝扮好禮。此外，評審團隊特邀知名圖文創作者「Croter Hung」與「beat生活圖解」，將精心挑選10位最佳視覺獎得主，包含曾獲德國iF設計獎的「艾德國際 ADHOC」質感運動太陽眼鏡在內的豐富好禮等你來拿，一起來臺南扮裝變身，用歡笑與活力開跑。

南市體育局補充，報名參賽的選手皆能獲得由貓貓蟲咖波聯名推出的獨家完賽好禮，包括完賽造型獎牌、紀念跑衣、超可愛的紀念鑰匙圈、完賽毛巾等，十多種療癒又實用的好物正等著大家。其中報名「吉祥物路跑組」的跑者們不只能加碼獲得貓貓蟲咖波紀念棉T，總排第一名能獲得獎金1萬2000元，前10名也有豐盛獎金。

體育局長陳良乾指出，8.8公里「吉祥物路跑組」的跑者將一路沿著安平運河，行經安平古堡、安億橋後回到賽事主會場，且特別在安平古堡門口設置補給站，期望藉此呼應「臺南400」的紀念意象，讓來自各地的跑者皆能共襄盛舉。3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的路線則是繞行永華市政中心周圍一圈，讓展現熱情與創意的跑者們能開心運動。

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