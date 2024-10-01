快訊

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

防颱水門誰來管才適宜？ 雲林集水系最多的口湖鄉有話說

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉長李龍飛（右一）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（右一）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影

山陀兒颱風來襲引發水門和抽水站管理權問題，口湖鄉長李龍飛指沿海有多條水域從口湖出海，致每年水災較嚴重，該鄉有近300座水門和抽水站，均由縣府外包管理，過去曾發生村子淹水卻找不到管理員或難以分身窘境，村長急得跳腳加上管理多頭馬車，遇急難難以發揮機動救急，他建議整合事權，適時下放指揮權給村長，以能強化防災救災機動。

縣府水利處長許宏博強調，水門不是誰來管比較好的問題，而是誰來管才會更好，10多年前縣府收回抽水站和水門管理權集中管理，也是為避免過去基層常因水門該開或該關引發爭端，所以才改由縣府統一調度，若對管理不善的管理員，地方可提出考核建議，縣府會作適當處理。

颱風步步進逼，雲林縣沿海各鄉鎮嚴陣以待，縣府要求對低窪地區排水加強清疏，各水門、抽水站人員進駐開始進行排水調控。口湖鄉長李龍飛昨天防災視訊會議，對於水門管理也提出看法，他指出，沿海有多條水系從口湖出海，鄉內有210處水門，57處抽水站，還有59個移動式抽水站，除移動式由公所管轄，其餘均由縣府委外管理。

他表示，極端氣候近年常遇急暴雨加上海水倒灌，有時半夜眼看水淹村口，居民惶惶不安，養殖產業瀕臨水難，村長卻一時找不到水門管理員，有時管理員身兼多個水門，分身乏術被誤會叫不動，甚至因水門該開或關引發紛爭，事關民眾身家財產，建議縣府能否事權統一，或下放指揮權給第一線村長或由公所統一調度，以強化防災與救災機動性。

水利處長許宏博則指出，目前縣府與地方及維管廠商都有建立聯繫群組，保持聯絡暢通無虞，況且水門開關調控，事關整體水利安全，只要地方有任何反映，縣府也都會參酌做最好的調度，何況廠商也有評核機制，公所、村長認為有不適任者，縣府也會裁處，從制度面去改善。

兩天來椬梧、北港兩大滯洪池可蓄水250萬及100萬公噸，目前均已完成預抽，鄉長李龍飛也率員巡視抽水站並檢視負責最大水系牛挑灣大排的蚵寮抽水站、烏麻園抽水站等，做好防颱萬全準備。

口湖鄉長李龍飛（右二）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（右二）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
為防颱風過後帶來強雨，口湖鄉各大抽水站進行預抽，降低各排水的水位。記者蔡維斌／攝影
為防颱風過後帶來強雨，口湖鄉各大抽水站進行預抽，降低各排水的水位。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（左二）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（左二）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（右一）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長李龍飛（右一）率員巡視各主要抽水站的防颱準備並建議縣府調整水門管理權，以強化救災防災機動性。記者蔡維斌／攝影

山陀兒颱風

延伸閱讀

山陀兒轉強颱明晚開始要小心 新北將封水門今晚8開始拖吊

關水門「太超前」惹怨 蔣萬安曝考量原則：生命安全優先

配合高灘地停車場只出不進 新北明上午9時水門周邊紅黃線開放停車

山陀兒颱風來勢洶洶 北市明早9點水門「只出不進」

相關新聞

強颱山陀兒來勢洶洶 國軍兩棲突擊車前進蘇澳待命救災

強颱「山陀兒」來勢洶洶，國軍第三作戰區整合三軍部隊，已經派遣AAV-7兩棲突擊車進駐蘇澳鎮公所，並且完成預置兵力、聯絡官...

山陀兒來勢洶 大煙囪六燃歷史建築保溫雞舍因樹倒受損

原位於新竹市歷史建築日本海軍六燃廠旁的保溫雞舍，日前已移至陽明交大校內，但強颱山陀兒來勢洶洶，昨天雞舍旁的印度橡膠樹受風...

防颱災害未雨綢繆 南市東山公所啟動「緊急便當」服務

強颱「山陀兒」可能釀災，各地防颱未雨綢繆，台南市東山區公所今宣布啟動「緊急便當」服務，應對天然災害提供即時援助。

防颱水門誰來管才適宜？ 雲林集水系最多的口湖鄉有話說

山陀兒颱風來襲引發水門和抽水站管理權問題，口湖鄉長李龍飛指沿海有多條水域從口湖出海，致每年水災較嚴重，該鄉有近300座水...

嘉縣市颱風假不同調惹議 議員提3方案：要有配套、發布時間勿太晚

山陀兒颱風直撲台灣，嘉縣市共同生活圈，放颱風假不同調惹議，嘉市不放假，市議員王浩接獲許多民眾陳情，以2年颱風來襲經驗，呼...

山陀兒還沒來高樓「塔吊」高懸頭頂 民眾心驚求助議員

山陀兒將來襲，北市一處高樓建案上俗稱「塔吊」的塔式起重機，昨遇強風高懸隔壁大樓屋頂，民眾害怕，向北市議員陳怡君陳情，陳怡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。