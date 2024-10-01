防颱水門誰來管才適宜？ 雲林集水系最多的口湖鄉有話說
山陀兒颱風來襲引發水門和抽水站管理權問題，口湖鄉長李龍飛指沿海有多條水域從口湖出海，致每年水災較嚴重，該鄉有近300座水門和抽水站，均由縣府外包管理，過去曾發生村子淹水卻找不到管理員或難以分身窘境，村長急得跳腳加上管理多頭馬車，遇急難難以發揮機動救急，他建議整合事權，適時下放指揮權給村長，以能強化防災救災機動。
縣府水利處長許宏博強調，水門不是誰來管比較好的問題，而是誰來管才會更好，10多年前縣府收回抽水站和水門管理權集中管理，也是為避免過去基層常因水門該開或該關引發爭端，所以才改由縣府統一調度，若對管理不善的管理員，地方可提出考核建議，縣府會作適當處理。
颱風步步進逼，雲林縣沿海各鄉鎮嚴陣以待，縣府要求對低窪地區排水加強清疏，各水門、抽水站人員進駐開始進行排水調控。口湖鄉長李龍飛昨天防災視訊會議，對於水門管理也提出看法，他指出，沿海有多條水系從口湖出海，鄉內有210處水門，57處抽水站，還有59個移動式抽水站，除移動式由公所管轄，其餘均由縣府委外管理。
他表示，極端氣候近年常遇急暴雨加上海水倒灌，有時半夜眼看水淹村口，居民惶惶不安，養殖產業瀕臨水難，村長卻一時找不到水門管理員，有時管理員身兼多個水門，分身乏術被誤會叫不動，甚至因水門該開或關引發紛爭，事關民眾身家財產，建議縣府能否事權統一，或下放指揮權給第一線村長或由公所統一調度，以強化防災與救災機動性。
水利處長許宏博則指出，目前縣府與地方及維管廠商都有建立聯繫群組，保持聯絡暢通無虞，況且水門開關調控，事關整體水利安全，只要地方有任何反映，縣府也都會參酌做最好的調度，何況廠商也有評核機制，公所、村長認為有不適任者，縣府也會裁處，從制度面去改善。
兩天來椬梧、北港兩大滯洪池可蓄水250萬及100萬公噸，目前均已完成預抽，鄉長李龍飛也率員巡視抽水站並檢視負責最大水系牛挑灣大排的蚵寮抽水站、烏麻園抽水站等，做好防颱萬全準備。
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