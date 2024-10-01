防颱水門誰來管才適宜？ 雲林集水系最多的口湖鄉有話說

山陀兒颱風來襲引發水門和抽水站管理權問題，口湖鄉長李龍飛指沿海有多條水域從口湖出海，致每年水災較嚴重，該鄉有近300座水門和抽水站，均由縣府外包管理，過去曾發生村子淹水卻找不到管理員或難以分身窘境，村長急得跳腳加上管理多頭馬車，遇急難難以發揮機動救急，他建議整合事權，適時下放指揮權給村長，以能強化防災救災機動。

縣府水利處長許宏博強調，水門不是誰來管比較好的問題，而是誰來管才會更好，10多年前縣府收回抽水站和水門管理權集中管理，也是為避免過去基層常因水門該開或該關引發爭端，所以才改由縣府統一調度，若對管理不善的管理員，地方可提出考核建議，縣府會作適當處理。

颱風步步進逼，雲林縣沿海各鄉鎮嚴陣以待，縣府要求對低窪地區排水加強清疏，各水門、抽水站人員進駐開始進行排水調控。口湖鄉長李龍飛昨天防災視訊會議，對於水門管理也提出看法，他指出，沿海有多條水系從口湖出海，鄉內有210處水門，57處抽水站，還有59個移動式抽水站，除移動式由公所管轄，其餘均由縣府委外管理。

他表示，極端氣候近年常遇急暴雨加上海水倒灌，有時半夜眼看水淹村口，居民惶惶不安，養殖產業瀕臨水難，村長卻一時找不到水門管理員，有時管理員身兼多個水門，分身乏術被誤會叫不動，甚至因水門該開或關引發紛爭，事關民眾身家財產，建議縣府能否事權統一，或下放指揮權給第一線村長或由公所統一調度，以強化防災與救災機動性。

水利處長許宏博則指出，目前縣府與地方及維管廠商都有建立聯繫群組，保持聯絡暢通無虞，況且水門開關調控，事關整體水利安全，只要地方有任何反映，縣府也都會參酌做最好的調度，何況廠商也有評核機制，公所、村長認為有不適任者，縣府也會裁處，從制度面去改善。