想學DIY天然實用蜂膠蠟燭嗎？10月台南南化每周日開班
西拉雅國家風景區公告10月6日起連續四個星期日，在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動，前200名免費，額滿為止。活動內容有解說蜜蜂生態、教導製作天然又實用的蜂膠蠟燭。10月12日星期六還有重陽健行活動，限量100名，官網上報名成功加送紀念T-shirt一件，送完為止。查詢電話 06-6900399#290。
西拉雅國家風景區管理表示，南化區有2個養蜂產銷班，自然環境造就蜂蜜產業興盛，管理處近年致力推動仙境西拉雅觀光圈品牌，期待提升促進觀光產業發展，為營造遊客寓教於樂旅遊感受，舉辦蜂膠蠟燭DIY及重陽健行活動，把南化區美好的事物介紹給遊客，營造有質感的西拉雅之旅。
處長徐振能表示，在南化烏山下台3線旁的南化遊客中心有綠草如茵的草原、有充滿悠閒氣氛的室、內外休憩空間，是遊客行旅休息的最佳停靠站，也是西拉雅國家風景區浪漫台3線南端入口，有空不妨出外走走看看田園風光、品嘗在地農特產。台3線一路向北還有玉井芒果冰、楠西梅嶺、依山傍水的曾文水庫，沿線吃美食、逍遙好風光，仙境西拉雅值得細細來品味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言