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想學DIY天然實用蜂膠蠟燭嗎？10月台南南化每周日開班

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
10月6日起連續四個星期日在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動。圖／西拉雅國家風景區提供
10月6日起連續四個星期日在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動。圖／西拉雅國家風景區提供

西拉雅國家風景區公告10月6日起連續四個星期日，在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動，前200名免費，額滿為止。活動內容有解說蜜蜂生態、教導製作天然又實用的蜂膠蠟燭。10月12日星期六還有重陽健行活動，限量100名，官網上報名成功加送紀念T-shirt一件，送完為止。查詢電話 06-6900399#290。

西拉雅國家風景區管理表示，南化區有2個養蜂產銷班，自然環境造就蜂蜜產業興盛，管理處近年致力推動仙境西拉雅觀光圈品牌，期待提升促進觀光產業發展，為營造遊客寓教於樂旅遊感受，舉辦蜂膠蠟燭DIY及重陽健行活動，把南化區美好的事物介紹給遊客，營造有質感的西拉雅之旅。

處長徐振能表示，在南化烏山下台3線旁的南化遊客中心有綠草如茵的草原、有充滿悠閒氣氛的室、內外休憩空間，是遊客行旅休息的最佳停靠站，也是西拉雅國家風景區浪漫台3線南端入口，有空不妨出外走走看看田園風光、品嘗在地農特產。台3線一路向北還有玉井芒果冰、楠西梅嶺、依山傍水的曾文水庫，沿線吃美食、逍遙好風光，仙境西拉雅值得細細來品味。

10月12日星期六還有重陽健行活動，限量100名，官網上報名成功加送紀念T-shirt一件，送完為止。記者周宗禎／翻攝
10月12日星期六還有重陽健行活動，限量100名，官網上報名成功加送紀念T-shirt一件，送完為止。記者周宗禎／翻攝
想學DIY天然實用蜂膠蠟燭嗎？10月台南南化每周日開班。記者周宗禎／翻攝
想學DIY天然實用蜂膠蠟燭嗎？10月台南南化每周日開班。記者周宗禎／翻攝
10月6日起連續四個星期日在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動。圖／西拉雅國家風景區提供
10月6日起連續四個星期日在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動。圖／西拉雅國家風景區提供

DIY 國家風景區 曾文水庫

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