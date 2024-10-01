想學DIY天然實用蜂膠蠟燭嗎？10月台南南化每周日開班

西拉雅國家風景區公告10月6日起連續四個星期日，在台南南化遊客中心舉辦蜂膠蠟燭DIY活動，前200名免費，額滿為止。活動內容有解說蜜蜂生態、教導製作天然又實用的蜂膠蠟燭。10月12日星期六還有重陽健行活動，限量100名，官網上報名成功加送紀念T-shirt一件，送完為止。查詢電話 06-6900399#290。

西拉雅國家風景區管理表示，南化區有2個養蜂產銷班，自然環境造就蜂蜜產業興盛，管理處近年致力推動仙境西拉雅觀光圈品牌，期待提升促進觀光產業發展，為營造遊客寓教於樂旅遊感受，舉辦蜂膠蠟燭DIY及重陽健行活動，把南化區美好的事物介紹給遊客，營造有質感的西拉雅之旅。