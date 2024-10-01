聽新聞
0:00 / 0:00
「巷仔Niau」走出巷弄碰上強颱山陀兒 相約風雨後進駐台南
今年文博會備受喜愛的吉祥物「巷仔Niau」，10月起走出巷弄重出江湖，進駐台南5處古蹟園區及行政機關景點，不過，因應本周山陀兒颱風來襲，巷仔Niau會先做好「防颱措施」在屋內避風雨，南市文化局也與追喵人相約風雨後再見面，歡迎民眾敬請期待。
文化局表示，「巷仔Niau」在文博會期間吸引大批民眾追喵，成功引起話題，10月起「巷仔Niau」也將走出巷弄，進駐安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，與民眾相見。
其中，原在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的10公尺巨大巷仔Niau，將前往山上水道花園博物館，參加水道5周年館慶，延續巷仔Niau可愛活力，另外也有充氣小貓會不經意地露臉出現，陪伴大家參與活動。
文化局提到，為讓「巷仔Niau」能與「美樂蒂」和「酷洛米」相見歡，鄰近安平遊憩碼頭的國定古蹟安平古堡，屆時會有2隻不同大小的巷仔Niau及超人氣3D列印巷仔Niau進駐，園區在5、10、11、12日等4天也會延長開放至晚上8點，期盼帶動安平地區文旅熱潮。
不過，文化局也說，本周因應山陀兒颱風來襲，原定3日至5日陸續上工的巷仔Niau，會暫時先躲在屋內避風雨，與各位追喵人一同在家，等待安全度過此次颱風之後再見面，也呼籲各位市民朋友能做好防颱防災準備，確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言