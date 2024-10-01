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「巷仔Niau」走出巷弄碰上強颱山陀兒 相約風雨後進駐台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
今年在文博會備受喜愛的吉祥物「巷仔Niau」，10月起走出巷弄、重出江湖，原定3日即將上工進駐台南5處古蹟園區及行政機關景點，不過因應山陀兒颱風來襲，巷仔Niau將先做好「防颱措施」在屋內避風雨，南市文化局則與追喵人相約風雨後再見面。圖／文化局提供
今年在文博會備受喜愛的吉祥物「巷仔Niau」，10月起走出巷弄、重出江湖，原定3日即將上工進駐台南5處古蹟園區及行政機關景點，不過因應山陀兒颱風來襲，巷仔Niau將先做好「防颱措施」在屋內避風雨，南市文化局則與追喵人相約風雨後再見面。圖／文化局提供

今年文博會備受喜愛的吉祥物「巷仔Niau」，10月起走出巷弄重出江湖，進駐台南5處古蹟園區及行政機關景點，不過，因應本周山陀兒颱風來襲，巷仔Niau會先做好「防颱措施」在屋內避風雨，南市文化局也與追喵人相約風雨後再見面，歡迎民眾敬請期待。

文化局表示，「巷仔Niau」在文博會期間吸引大批民眾追喵，成功引起話題，10月起「巷仔Niau」也將走出巷弄，進駐安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標，與民眾相見。

其中，原在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的10公尺巨大巷仔Niau，將前往山上水道花園博物館，參加水道5周年館慶，延續巷仔Niau可愛活力，另外也有充氣小貓會不經意地露臉出現，陪伴大家參與活動。

文化局提到，為讓「巷仔Niau」能與「美樂蒂」和「酷洛米」相見歡，鄰近安平遊憩碼頭的國定古蹟安平古堡，屆時會有2隻不同大小的巷仔Niau及超人氣3D列印巷仔Niau進駐，園區在5、10、11、12日等4天也會延長開放至晚上8點，期盼帶動安平地區文旅熱潮。

不過，文化局也說，本周因應山陀兒颱風來襲，原定3日至5日陸續上工的巷仔Niau，會暫時先躲在屋內避風雨，與各位追喵人一同在家，等待安全度過此次颱風之後再見面，也呼籲各位市民朋友能做好防颱防災準備，確保自身安全。

國定古蹟 山陀兒颱風 文化局

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