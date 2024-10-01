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強颱山陀兒來襲民眾搶菜 全聯店員：補貨完1小時內賣光
強烈颱風山陀兒即將侵襲台灣，不少民眾從昨天起就到菜市場或賣場買菜，就怕慢一步買不到菜。有民眾坦言，自己是上班族，下班再去買菜根本買不到葉菜類。也有民眾「派出家人牌」幫忙買，但也只搶到一點菜。店員表示，補貨完1小時內全沒。
記者今前往新莊一處全聯，架上綠色菜葉全部賣光，雞蛋也賣完，只剩下菇類、根莖類、甜椒、玉米筍及結球萵苣、蘿蔓，肉類也快賣完，冷凍櫃食品也有減少，可見民眾擔心強颱影響菜價心態。現場也有民眾詢問店員是否還有雞蛋，店員回答，架上沒有就是沒貨了。
民眾陳小姐表示，她跟老公白天都要上班，昨天下班去全聯還有大潤發買菜，結果一堆菜都沒有了，最多的就是菇類、玉米筍還有水果，還有少量大黃瓜、櫛瓜，白天要上班真的很難買到菜，剩下什麼菜就買什麼，若放颱風假，至少還有冰箱的冷凍食品，青菜只能等颱風後再買。
民眾李先生表示，自己跟長輩同住，他要上班沒辦法幫忙買，今天長輩去菜市場，只有買到一點小白菜，家人也抱怨「每到颱風天都在搶菜」，速度慢就是搶不到，現在來全聯是買一些想喝的飲料或牛奶豆漿，不期待在全聯能看到葉菜類。
有全聯店員則說，昨天就看到很多民眾來買葉菜類，補貨完1小時內就全部被客人掃空，晚點來的都買不到，他們也無奈，進貨數量就那些。還有同事忙到一半突然說「忘記幫家人買青蔥」，但架上的存貨都賣光了。
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