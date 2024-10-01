公費流感與COVID-19疫苗開打 嘉長院長率先接種
嘉義縣公費流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗開打，嘉義長庚醫院院長楊仁宗今天率先接種，「左手打流感、右手打新冠」，呼籲符資格民眾踴躍施打，可獲得雙重保護。
嘉義縣衛生局今天上午在嘉義長庚醫院大廳舉行「左流右新、健康龍安心」（左手打流感、右手打新冠）疫苗開打記者會，縣長翁章梁與長庚醫院醫護人員出席響應。
楊仁宗身先士卒，現場施打公費流感與COVID-19疫苗；他接受媒體聯訪說，感染COVID-19還是有相當的死亡率，長者感染流感也容易致死，2種疫苗同時開打是政府的德政，對民眾的健康有幫忙。
翁章梁指出，65歲以上的嘉義縣民只要接種COVID-19疫苗就送價值新台幣200元禮券，數量有限送完為止，邀請鄉親扶老攜幼一起到衛生所或合約院所接種，打造最佳防護力。
衛生局長趙紋華表示，為了避免第一線醫護人員感染而影響照護工作，今天特別邀集嘉義縣5大醫事公會共同呼籲醫事人員踴躍接種。
衛生局指出，流感與COVID-19疫苗分兩階段開打，第一階段於今天開始，65歲以上長者55歲以上原住民、19至64歲高風險慢性病者、6個月以上嬰幼兒至高中職及專科三年級學生等11類群體。
第二階段自11月1日開始，新增50至64歲無高風險慢性病的成人納入公費流感疫苗接種範圍，而COVID-19疫苗則擴增至出生滿6個月以上的所有對象。疫苗接種相關資訊可上嘉義縣衛生局官網或洽詢各地衛生所瞭解。
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