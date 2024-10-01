颱風山陀兒來襲 嘉義縣登山遊憩區、各港口禁入

颱風山陀兒來襲，嘉義縣列入陸警範圍，縣府今天公告颱風期間，阿里山鄉等登山遊憩區、八掌溪等行水區域、沿海各港口為危險警戒區域範圍，非持有通行證禁止進入。

嘉義縣今天放颱風假，但上午尚未感受到風雨，不過縣府告訴中央社記者，依氣象署預計下半日暴風半徑及外圍環流將對嘉義縣造成影響。

為此，縣府上午公告颱風來襲期間阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，縣轄八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪及北港溪等行水區域及東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港，為危險警戒區域範圍，非持有通行證禁止進入。

颱風山陀兒龜速靠近台灣，且再度增強，近中心風速已達到每秒55公尺，氣象署今天上午將雲林、花蓮及澎湖也納入陸警範圍當中，提醒民眾留意。