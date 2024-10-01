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嘉義縣市颱風假不同調惹議…黃敏惠說明不放假決策 議員支持

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣市放颱風假不同調惹議，市長黃敏惠說明未放假決策。圖／嘉市府提供
嘉義縣市放颱風假不同調惹議，市長黃敏惠說明未放假決策。圖／嘉市府提供

嘉義縣市放颱風假不同調，嘉義縣市共同生活圈，縣放假、市不放假，引發網友灌爆市長黃敏惠臉書，黃敏惠說，因風雨未達停班停課標準，決定正常上班上課。議會國民黨團書記張秀華說，上午無風雨，支持市長決定，決策過程，市長內心一定很掙扎、糾結。

黃敏惠說，昨天依據中央氣象署預報，以及防災中心專業團隊的研判分析，嘉義市到明天平均風力3到4級、陣風5至6級，24小時累積雨量小於50毫米，未達停班停課標準，因此市府團隊決定今天正常上班上課。

黃敏惠表示，是否停班停課，決策結果一定有人滿意，也會有人不滿意，決策過程中有許多因素需多方考量。她特別提醒，颱風路徑瞬息萬變，呼籲市民朋友，隨時注意颱風預報的訊息，以及市政府的公告，做好防颱準備。

議會國民黨團書記張秀華議員說，上午無風雨，支持市長正常上班上課決定，依颱風預報氣象，停班停課有一定標準，市長根據氣象署預報與市府團隊討論，最後決定上班上課，因嘉縣市共同生活圈，對公教人員、高中學校教職員、家長學生造成影響。

張秀華表示，市長做決策內心一定很掙扎、糾結，是否停班停課，決策結果一定有人滿意，也會有人不滿意，支持市長決定，建議嘉義縣市可循南部縣市平台溝通協調，建立機制，減少對民眾工作生活求學不便影響。

山陀兒颱風

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