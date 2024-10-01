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南市騎樓賴清德任內畫的「綠線」 今被開違停罰單 民怨沖天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
騎樓亂象不斷，台南市在2016年賴清德時任台南市長時，提出騎樓暢通計畫，從建築外牆往外推1.5公尺劃設綠線，在線外停車或設攤暫不予取締；但近來永康區有不少市民在綠線外停車仍被開單，引發強烈不滿。圖／台南市議員朱正軒提供
騎樓亂象不斷，台南市在2016年賴清德時任台南市長時，提出騎樓暢通計畫，從建築外牆往外推1.5公尺劃設綠線，在線外停車或設攤暫不予取締；但近來永康區有不少市民在綠線外停車仍被開單，引發強烈不滿。圖／台南市議員朱正軒提供

台南市為解決騎樓亂象，2016年賴清德時任台南市長時，提出騎樓暢通計畫，由祕書長李孟諺召開協調會，訂出「騎樓1.5公尺綠線以外不強制取締」，但近來發檢舉人向警方報案，許多民眾停車在綠線外仍被開單，民怨炸鍋，痛斥「賴清德畫的線，現在市府團隊不認帳」。

此事連執政黨議員都看下去，要求市府追認騎樓綠線效力，讓警方執法有依據，市府工務局稱2016年協調會決議仍是騎樓友善空間的依據，市府祕書長會召集工務、交通和警察單位再協調確認。

本報日前報導台南市永康區中華路一帶住戶3個月被開400多張罰單，中華里長林再益就痛斥，「賴清德畫的綠線現在的市府團隊不認帳」，住戶在住家前停車，但警方來還是開單，有住戶連接到5張、7張罰單，搞得住戶人心煌煌；議員服務處接陳情案接到炸鍋，要求市府設法解決。

民進黨台南市議員朱正昨天在議會工務局業務報告及質詢時，要求工務局追認2016年市府協調會所確認「騎樓1.5公尺綠線」的效力，執法單位在畫設1.5公尺綠線且確實暢通的路段應暫不予取締，朱正軒指出，騎樓1.5公尺綠線是在艱難現實環境中設法暢通行人空間的重要決策，台南市政府於2016年6月1日由當時的祕書長李孟諺邀集工務局、交通局及警察局主持協調會所確認。

朱正軒認為，若已落實暢通騎樓1.5公而讓行人步行無虞的區域，卻仍持續遭檢舉取締，會讓有心改善社區步行環境的里長及鄉親感覺到無所適從。如果市府團隊無法守住騎樓1.5公尺綠線，執意將眼前的折衷措施汰除，現況都改善不完又要新闢戰場，形同是在自家點火，絕對會讓無解民怨加倍炸鍋；另台北首都商業區的騎樓和台南鄉下傳統社區的騎樓，不應用同一套標準也背離實際情況。

工務局長陳世仁表示，2016年協調決議仍是照此原則執行，當時最主要目的雖不是為了停車，但有附帶決議在不影響通行空間暫不予取締，市府祕書長最近會再召集工務、交通、警察局再開會；也允諾著手研議騎樓類型化工作，提供給中央參考地方政府實際面臨的騎樓管理態樣。

國民黨台南市議員林燕祝則說，永康區中華路一帶很多檢舉人是打電話報案，警方說因是法定的騎樓，必須按照道交條例開單，依台南市永康分局統計，3個月約開出400多張罰單；其中騎樓綠線開單部分，今年迄今取締騎樓地停車，是永康中華路、小東路及中華二路3條主要道路就多達220件。

林燕祝說，民眾不滿停在「綠線」外還是被開單，質疑為何以前可以為什麼現在不行？是民怨沖天原因，市府除趕快確認準則外，也要加速推動「台南市騎樓自治條例」立法；工務局表示，市府版舉行公聽會後，已和議會版本一起送到議會審查，原則會參考比照高雄市騎樓自治條例，由商圈向經發局提出申請後，相關單位審查後再公告。

住戶 罰單 議員 賴清德

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