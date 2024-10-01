老字號鴻圖書局吹熄燈號！嘉市又少1間書局 業者曝原因

嘉義市蛋黃區中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，昨晚吹熄燈號，湧入大批客人與鴻圖「說再見！」市議員鄭光宏與第二代郭姓老闆交換意見，郭姓老闆說，結束營業，除網路書店、電子書興起普及，壓垮書店最後一根稻草是「新冠疫情」，改變客人消費、閱讀習慣，業績掉一半以，只好結束營業出租。

位在中央噴水圍環蛋黃區中山路商圈，經營33年的老字號鴻圖書局，昨天結束營業，5月公告打折出清圖書文具，消息傳出，湧入大批民眾撿便宜購買圖書文具，白天到晚間結帳櫃檯，湧現排隊人龍，店員的手忙不停。有書店同業感嘆說，「現在只有書店結束營業，才看得到排隊結帳人潮！」

上月鴻圖業者發現有人冒用書局名義，在臉書以「鴻圖書店」名稱販售字帖，業者接到許多客戶詢問，驚覺被冒用公告提醒消費者勿受騙上當，鴻圖書「局」不是鴻圖書「店」，書局非書店，一字之差魚目混珠。昨天最後一天營業，許多老客人來挑書買文具最後巡禮，晚間9點半熄燈拉下鐵門。

中山路商圈過去有多家大型書局，鴻圖結束營業，剩下火車站旁的「墊腳石」，以及另一家火車站鬧區仁愛路10餘年歷史的老書局「良昌冊店」，良昌5年前搬遷承租火車站商圈評好3C生活館地下一樓300坪空間，蔡姓老闆為省開銷兼店員是1人書店，苦撐經營很辛苦。