嘉市殯葬園區聯外道 2期拓路動土

位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區每到清明節、出殯大日，對外交通都會壅塞，縣、市府合作向中央爭取核定6億多元分3期施作拓寬改善工程，1、3期已動土，第2期工程縣府昨動土，預計2026年整體聯外道路形成環狀，將可分流、解決困擾多年交通問題。

縣府表示，第1期工程為從水上鄉忠和國小前方進入園區的嘉138線道路拓寬，長度923公尺、寬度15公尺，2018年已完成；第二期則從138線岔路往南接火化場，長度730公尺、寬度15公尺，預計2025年底完工；第3期則是接續2期終點，再接回到嘉138線形成環狀道路動線，長度1547公尺、寬度15公尺，市府7月開工、將於2026年中完工。

縣長翁章梁為第2期動土祈福，他說，到水上鄉的嘉市殯葬園區，民眾多選擇由台82快速道，經嘉138線進出，但道路窄，若又遇出殯大日，常常交通壅塞，改善及拓寬環狀道路可紓解交通壓力，對地方上非常重要。

嘉市殯葬園區為雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔4合一服務，除服務嘉義縣市，也有部分雲林、台南民眾，縣、市府都表示，要讓喪葬禮儀車隊與居民分流進出，才能徹底解決問題。