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南市大林路椰子樹去留 兩周內敲定

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市大林路將進行道路改善工程，分隔島52棵椰子樹及1棵黑板樹去留，出現兩派意見。記者萬于甄／攝影
台南市大林路將進行道路改善工程，分隔島52棵椰子樹及1棵黑板樹去留，出現兩派意見。記者萬于甄／攝影

台南26萬棵路樹，長期有換掉不適合樹種的建言，近2千戶的南區大林新城國宅周邊大林路將做改善工程，分隔島52棵椰子樹保留或移除爆兩派意見，多名議員昨質詢要求市府盡速評估，未來路樹汰留也要建構完善機制；市府回應，大林路路樹兩周內定論。

大林路整體道路改善工程涉及52棵椰子樹、1棵黑板樹，市府上周六舉行工程方案確認的說明會，在地里長與里民要求全都不保留。工務局長陳世仁昨說，辦公聽說明會收集大家的意見，會以行車安全最為優先考量、也是道路改善工程最大目的，而椰子樹及黑板樹去留，再與專家各界討論移植的範圍與數量。

工務局昨在議會定期會業務報告，市議員蔡筱薇說，大林路銜接健康路、大同路及中華西路等路口，在多名民代及立委努力下成功爭取經費改善道路安全，現卻恐因一整排椰子樹卡關，該樹種既無法遮蔭，颱風來襲期間大型樹葉更有掉落砸傷人的危險性，要盡速評估該樹種的去留，也應考量椰子樹是否適合當行道樹。

市議員林依婷說，大林路目前是汽、機車分道，但機車道卻與汽車停車格共用，增加機車行駛危險性，地方民眾及用路人長期不斷反映，「只想要一條安全的行車道路」。

市議員李宗霖指出，椰子樹去留引發護樹團體與在地居民不同意見，如果樹木面臨到交通或其他重大工程時，當然要有所改變因應，即使目前關於樹木管理為屬地主義，但工務局仍應建構完善機制，像是可重啟「樹木委員會」並納入公民審議參與，才能達成雙贏目標。

議員 路樹 黑板樹

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