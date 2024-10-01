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八掌溪溢堤毀田逾兩月 農民氣炸

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南報導
7月凱米颱風造成八掌溪溢堤，淹沒台南後壁區農田，迄今60公頃農田覆蓋沙，仍無法復耕。 記者謝進盛／攝影
7月凱米颱風造成八掌溪溢堤，淹沒台南後壁區農田，迄今60公頃農田覆蓋沙，仍無法復耕。 記者謝進盛／攝影

山陀兒颱風逼近南台灣，然而7月下旬凱米颱風重創南部還沒全復原，八掌溪溢堤淹沒農田，迄今有60公頃遭沙覆蓋無法復耕，鄉親昨趁立法院財政委員會到八掌溪考察，前往怒喊「不盡速解決要包車北上抗議」；市府回應，會協助重整農地

南市副秘書長殷世熙說，水利署認定農地淤沙由地方政府負責處理，市長黃偉哲得知後，與民代一同向中央爭取經費，農業部同意挹注1億元，市府會啟動規畫。

凱米颱風來襲時八掌溪暴漲，位於後壁區與嘉義縣水上鄉台1線交界的橋旁堤防更被沖出缺口，嚴重溢堤，後壁等區變一片汪洋。立法院財政委員會召委賴惠員與農業部政務次長黃昭欽等人考察八掌溪災後重建工程。

水利署副署長林元鵬說，八掌溪瓶頸段治理及疏濬工程共分3階段，第1階段拓寬瓶頸段深槽，降低八掌溪洪水位，已於9月中旬完成；第2階段9月下旬開工，針對第1階段範圍內橋梁的上下游灘地降挖、調整偏心流路，完成後主河槽流路將更通暢；第3階段預計明年1月開工，重點在公有土地上瓶頸段清疏、調整流路，降低兩岸溢淹風險。

後壁區上茄苳里里長黃崑茂率當地多名農民鄉親到場向官員陳情，黃崑茂忿忿不平說，八掌溪畔嘉泰、嘉安段大約60公頃良田遭泥沙覆蓋，衝擊50多戶農民生計，目前沒有任何單位介入協助清淤作業，農民想辦休耕補助，卻被要求得種植綠肥、翻耕，農民連自己田在哪裡都很難分辨，復耕之路遙遙無期，「再不解決，真的包車到總統府抗議」。

農業局表示，八掌溪畔遭凱米颱風沖毀流失農地休耕補助，將研議採專案辦理，讓受災農戶不用翻耕不用種綠肥，也能領到休耕補助。

此外，永康區台1線中正南路既有側溝斷面不足，遇大雨就積淹水，妨礙交通問題多年，民眾擔心山陀兒颱風又要淹水，南市水利局昨表示，4月啟動中正南路分流箱涵新建工程，改建既有箱涵式側溝、加大通洪斷面，預定本月底前完工，沒辦法趕在汛期前，但已先將上、下游銜接斷面打通，提升排洪能力，能部分改善當地積淹水情形。

凱米颱風 農地 農民

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