嘉義縣市停班停課不同調 市民灌爆黃敏惠臉書

嘉義市政府今天晚上宣布明天正常上班上課。由於嘉義縣以南縣市都停班停課，且嘉義市府宣布時間拖延至晚上10時後宣布，市民湧入市長黃敏惠臉書留言「當選民猴子、一直變」。

山陀兒颱風逼近台灣，嘉義市政府原本預計晚上8時公布上班、上課情形，直到晚上10時7分才宣布，依據中央氣象署預報資訊，明日嘉義市未達停班停課標準，10月1日照常上班、照常上課，籲請市民多加留意最新颱風訊息。

不過，當其他縣市都陸續宣布，就連嘉義縣不到晚上8時就宣布停班停課，市府仍遲遲未發布訊息，直到最後才宣布正常上班上課。對此，嘉義市政府表示，持續了解中央氣象署預報資訊，嘉義市的風力、雨量確實未達停班停課，因此，只好依規定宣布。

不過，守在市長黃敏惠臉書的網友則不領情，紛紛湧入黃敏惠臉書留言「當選民猴子，一直變」、「市長不是說好市嘉義縣市生活共同圈嗎？」、「乾脆縣市合併算了，嘉義市那麼小，要做決定很不容易，但有想過那麼多人是每天往來縣市、共同生活圈」。

其他網友也留言「請問市長可以跟嘉義縣同步嗎？這樣對嘉義縣到嘉義市上班上課的民眾很麻煩」、「是要搞死我們這些家長嗎？如果風雨來的時候，你在臨時決定說停班停課，發生危險市長負責嗎？」、「沒連任壓力也不用這樣」、「整個南部都放了，嘉義縣包著嘉義市，是有勇媽結界嗎？」。