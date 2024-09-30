快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

聽新聞
0:00 / 0:00

林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委林俊憲搶頭香，今在台南市中西區永華路服務處成立新住民諮詢站。記者鄭惠仁／翻攝
民進黨立委林俊憲搶頭香，今在台南市中西區永華路服務處成立新住民諮詢站。記者鄭惠仁／翻攝

民進黨台南市黨部爭取新住民支持，率先成立「新住民諮詢站」，志在下屆市長的立委林俊憲也搶頭香，今在中西區永華路服務處成立諮詢站。林俊憲說，這是擴大對台南新住民服務落實到地方民代服務處的第一站，希望構成密集網路，協助新住民。

立委林俊憲今天下午偕同立委郭國文、羅美玲以及蔡筱薇等10餘位位市議員，在服務處成立「新住民諮詢站」。林俊憲強調，透過服務據點的增設與普及，從地方到中央將可串連成密集網絡，協助新住民從語言、文化融入台灣社會，並在求學、就業與生活權益上給予充分的協助。

林俊憲說，協助新住民融入台灣社會，鼓舞每個人共同為進步、繁榮、幸福的家園努力，不僅攸關台灣整體的穩定與進步，而新住民多元風俗民情文化與智能，也能為社會帶來新的刺激，交織出更多元、活潑的台灣人文魅力與新創能量。

民進黨在全台巡迴設立「新住民諮詢站」，台南市黨部已在9月22日率先設置，身兼黨部主委的立委郭國文表示，推廣設置諮詢站是黨部公益化的一環，希能促進各個族群的和諧共存，一起在台南這個城市安居樂業成長。羅美玲也強調，諮詢站會在就學、就業等生活與法律權益上全面性的提供服務，讓所有新住民感受到民進黨與台灣社會的溫暖關懷。

台南 新住民 林俊憲 民進黨

延伸閱讀

立委林俊憲服務處設諮詢站揭牌 擴大服務台南新住民

明年推新版車牌加強防偽 陳世凱：評估提高假車牌罰則

【重磅快評】謝龍介非國民黨最強棒 郭國文安啥好心？

謝龍介表態參選台南市長 郭國文3點分析「他非國民黨最強棒」

相關新聞

蟬聯施政標竿首長！縣市首長施政滿意度調查曝光 黃敏惠感謝嘉義市民

天下雜誌公布年度縣市首長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠再度獲評為全國施政標竿首長；市長黃敏惠感謝嘉義市民的信任與支持...

因應颱風來襲 嘉縣府公告不得擅入危險區域 違者最高罰25萬

因應山陀兒颱風來襲，嘉義縣政府下午公告東石、布袋、義竹3鄉鎮沿海地區及各商港、漁港危險區域，禁止民眾進入，違規者將依強制...

原定今天起發放…山陀兒颱風來襲 嘉義縣敬老禮金調整發放時間

嘉義縣政府原定於今天起至10月4日進行重陽節敬老禮金定點發放，因應山陀兒颱風來襲，避免民眾前往領取路途危險，延長定點發放...

山陀兒颱風逼近 南市府籲在航漁船進港避風、靠港漁船加強繫纜固定

颱風山陀兒逼近，台南市災害應變中心今天下午1時提升為2級第1階段開設，市府並呼籲漁民加強減災整備工作，在航漁船儘速進港避...

府城迎媽祖遶境落幕 推宗教優質化助減陳情案

為期2天的台南祀典大天后宮府城迎媽祖遶境活動今天凌晨落幕。台南市政府統計，經協調使用環保鞭炮機等宗教優質化措施，廟方也安...

林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

民進黨台南市黨部爭取新住民支持，率先成立「新住民諮詢站」，志在下屆市長的立委林俊憲也搶頭香，今在中西區永華路服務處成立諮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。