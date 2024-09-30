林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

民進黨台南市黨部爭取新住民支持，率先成立「新住民諮詢站」，志在下屆市長的立委林俊憲也搶頭香，今在中西區永華路服務處成立諮詢站。林俊憲說，這是擴大對台南新住民服務落實到地方民代服務處的第一站，希望構成密集網路，協助新住民。

立委林俊憲今天下午偕同立委郭國文、羅美玲以及蔡筱薇等10餘位位市議員，在服務處成立「新住民諮詢站」。林俊憲強調，透過服務據點的增設與普及，從地方到中央將可串連成密集網絡，協助新住民從語言、文化融入台灣社會，並在求學、就業與生活權益上給予充分的協助。

林俊憲說，協助新住民融入台灣社會，鼓舞每個人共同為進步、繁榮、幸福的家園努力，不僅攸關台灣整體的穩定與進步，而新住民多元風俗民情文化與智能，也能為社會帶來新的刺激，交織出更多元、活潑的台灣人文魅力與新創能量。

民進黨在全台巡迴設立「新住民諮詢站」，台南市黨部已在9月22日率先設置，身兼黨部主委的立委郭國文表示，推廣設置諮詢站是黨部公益化的一環，希能促進各個族群的和諧共存，一起在台南這個城市安居樂業成長。羅美玲也強調，諮詢站會在就學、就業等生活與法律權益上全面性的提供服務，讓所有新住民感受到民進黨與台灣社會的溫暖關懷。