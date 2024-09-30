山陀兒颱風逼近 南市府籲在航漁船進港避風、靠港漁船加強繫纜固定

颱風山陀兒逼近，台南市災害應變中心今天下午1時提升為2級第1階段開設，市府並呼籲漁民加強減災整備工作，在航漁船儘速進港避風，靠港漁船加強繫纜固定作業。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰表示，依中央氣象署資料，颱風山陀兒強度持續增強，漁民應做好防颱準備，靠港漁船應加強繫纜作業，在航漁船也應儘速進港避風；另外，浮筏式牡蠣養殖漁民則需加強岸際或水域中編制蚵棚繫纜固定作業。

陳仲杰指出，在養殖漁業方面，養殖虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑等，目前魚苗及雨水適時補足放養已收獲6成以上，因魚塭養殖多集中於沿海地勢低窪地區，易因豪雨導致海水濃度改變或溢潰堤造成損害，應加固養殖設施、檢修發電、抽水機並巡視水閘門正常啟用等。

他說，農作方面水稻目前正值孕穗、抽穗期，颱風易造成水稻葉片破損；若是乾燥強風可能影響稻穗發育，應加強「湛水」（把田裡的水加多一點）灌溉。另外，木瓜、番石榴等作物必要時應儘速採收，未達採收期者應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，防止落果或枝條斷裂現象。