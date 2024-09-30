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蟬聯施政標竿首長！縣市首長施政滿意度調查曝光 黃敏惠感謝嘉義市民

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠再度獲評為全國施政標竿首長。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠再度獲評為全國施政標竿首長。圖／嘉義市政府提供

天下雜誌公布年度縣市首長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠再度獲評為全國施政標竿首長；市長黃敏惠感謝嘉義市民的信任與支持，也感謝市府團隊共同努力，不斷擦亮嘉義市這塊招牌，讓小城發光，實現台灣新都心的幸福宜居城市。

黃敏惠表示，民眾的支持與信任是市府團隊施政的重要基礎，讓市民感受到幸福，對施政感到滿意，正是致力想要達成的重要理念與目標。在資源受限的情況下，努力拚建設、拚經濟，不斷自我超越，以實踐城市永續發展為施政主軸，帶動城市的經濟發展、社會進步。

黃敏惠指出，嘉義市營利事業銷售額與平均每個家庭可支配所得，雙雙連續5年創下新高，顯示民間經濟活力旺盛；嘉義市超前部署，於今年5月通過「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，讓永續融入城市治理與市民的生活；打造校園成為嘉義市低碳永續教育基地，全市公立國中小及幼兒園低碳校園認證參與率達到100%；建置低碳永續家園，里層級參與率100%，全國第1。

黃敏惠市長強調，嘉義市的城市發展願景是「全齡共享，世代宜居」，以台語來說就是「世世代代好徛起、大大細細攏佮意」，這就是永續。每一個政策都要有永續的概念，而且一定要落實在生活中、落實在城市治理上，才能讓城市保有競爭力。

在台灣地方自治史上創下同一人4度當選同一縣市首長的嘉義市長黃敏惠， 2019年以「Fighting+1」為施政主軸；2020年新冠肺炎疫情爆發，「凝聚前進的力量」，突破疫情三級警戒嚴峻挑戰；2021年自我「超越」，建設不止步；2022年以「幸福ing」，展現亮眼市政成果；2023年從「新永續･出發！」要讓市民的光榮感與幸福感不斷倍增；2024持續推動嘉義市升級、蛻變，力求城市永續發展。

嘉義市長黃敏惠打造全齡共享、世代宜居的嘉義市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠打造全齡共享、世代宜居的嘉義市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠將永續納入施政重點，強調向新永續出發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠將永續納入施政重點，強調向新永續出發。圖／嘉義市政府提供

嘉義 天下雜誌 黃敏惠

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