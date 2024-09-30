快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

聽新聞
0:00 / 0:00

府城迎媽祖遶境落幕 推宗教優質化助減陳情案

中央社／ 台南30日電
颱風山陀兒逼近，台南市政府30日呼籲在航漁船儘速進港避風，靠港漁船加強繫纜固定作業。圖/台南市農業局提供（中央社）
颱風山陀兒逼近，台南市政府30日呼籲在航漁船儘速進港避風，靠港漁船加強繫纜固定作業。圖/台南市農業局提供（中央社）

為期2天的台南祀典大天后宮府城迎媽祖遶境活動今天凌晨落幕。台南市政府統計，經協調使用環保鞭炮機等宗教優質化措施，廟方也安排清潔人員隨行，民眾陳情案件明顯減少。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，市府團隊全力協助府城迎媽祖活動，這次恢復古禮在忠義路設置觀禮台，為遶境陣頭頂禮朝拜，活動期間動員民政、警察、消防及志工等約580人次，在重要交通節點加派人力，減少交通衝擊，感謝參與寺廟及陣頭都能配合宗教優質化政策。

黃偉哲表示，每次大型廟會活動前，市府都會與廟方協調，確保落實廟會公約，活動過期間更組織跨局處聯合稽查小組，負責督促清理及維護市容。

台南市民政局長姜淋煌指出，此次有逾50頂神轎、100個陣頭與會，參與民眾近萬人，透過稽查小組宣導宗教優質化，人民陳情案件明顯減少；民政局協調使用環保鞭炮機有效降低環境影響，廟方清潔志工跟隨於隊伍後方快速清潔環境，公私協力推廣優質宗教文化。

台南市環保局長許仁澤說，每次大型活動後，環保局都會立即展開行動，以最快速度恢復市容，此次活動除廟方安排50名清掃人員隨行，清理遶境隊伍過後遺留垃圾，更出動稽查小組沿線緊盯，並加派人手針對未清理乾淨區域補強，統計從28日至今天中午共清出近3公噸垃圾。

台南 媽祖 神轎 遶境 陣頭

延伸閱讀

山陀兒恐強襲南部！台南防範凱米風災溢淹區 今晚9點宣布是否放颱風假

台南400上百陣頭迎媽祖繞境 2天半清出3公噸垃圾

山陀兒來勢洶洶周二放颱風假？ 黃偉哲：會與高屏同步

台南表揚24對鑽石婚夫妻 見證真愛能相知相守歷久彌新

相關新聞

蟬聯施政標竿首長！縣市首長施政滿意度調查曝光 黃敏惠感謝嘉義市民

天下雜誌公布年度縣市首長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠再度獲評為全國施政標竿首長；市長黃敏惠感謝嘉義市民的信任與支持...

因應颱風來襲 嘉縣府公告不得擅入危險區域 違者最高罰25萬

因應山陀兒颱風來襲，嘉義縣政府下午公告東石、布袋、義竹3鄉鎮沿海地區及各商港、漁港危險區域，禁止民眾進入，違規者將依強制...

原定今天起發放…山陀兒颱風來襲 嘉義縣敬老禮金調整發放時間

嘉義縣政府原定於今天起至10月4日進行重陽節敬老禮金定點發放，因應山陀兒颱風來襲，避免民眾前往領取路途危險，延長定點發放...

山陀兒颱風逼近 南市府籲在航漁船進港避風、靠港漁船加強繫纜固定

颱風山陀兒逼近，台南市災害應變中心今天下午1時提升為2級第1階段開設，市府並呼籲漁民加強減災整備工作，在航漁船儘速進港避...

府城迎媽祖遶境落幕 推宗教優質化助減陳情案

為期2天的台南祀典大天后宮府城迎媽祖遶境活動今天凌晨落幕。台南市政府統計，經協調使用環保鞭炮機等宗教優質化措施，廟方也安...

林俊憲搶頭香在台南設新住民諮詢站 綠營強調公益化

民進黨台南市黨部爭取新住民支持，率先成立「新住民諮詢站」，志在下屆市長的立委林俊憲也搶頭香，今在中西區永華路服務處成立諮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。