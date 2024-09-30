府城迎媽祖遶境落幕 推宗教優質化助減陳情案

為期2天的台南祀典大天后宮府城迎媽祖遶境活動今天凌晨落幕。台南市政府統計，經協調使用環保鞭炮機等宗教優質化措施，廟方也安排清潔人員隨行，民眾陳情案件明顯減少。

台南市長黃偉哲透過新聞稿指出，市府團隊全力協助府城迎媽祖活動，這次恢復古禮在忠義路設置觀禮台，為遶境陣頭頂禮朝拜，活動期間動員民政、警察、消防及志工等約580人次，在重要交通節點加派人力，減少交通衝擊，感謝參與寺廟及陣頭都能配合宗教優質化政策。

黃偉哲表示，每次大型廟會活動前，市府都會與廟方協調，確保落實廟會公約，活動過期間更組織跨局處聯合稽查小組，負責督促清理及維護市容。

台南市民政局長姜淋煌指出，此次有逾50頂神轎、100個陣頭與會，參與民眾近萬人，透過稽查小組宣導宗教優質化，人民陳情案件明顯減少；民政局協調使用環保鞭炮機有效降低環境影響，廟方清潔志工跟隨於隊伍後方快速清潔環境，公私協力推廣優質宗教文化。

台南市環保局長許仁澤說，每次大型活動後，環保局都會立即展開行動，以最快速度恢復市容，此次活動除廟方安排50名清掃人員隨行，清理遶境隊伍過後遺留垃圾，更出動稽查小組沿線緊盯，並加派人手針對未清理乾淨區域補強，統計從28日至今天中午共清出近3公噸垃圾。