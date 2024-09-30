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立委林俊憲服務處設諮詢站揭牌 擴大服務台南新住民

中央社／ 台南30日電
民進黨立委林俊憲。聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。聯合報系資料照片

民進黨推動設立新住民諮詢站，繼台南市黨部後，立委林俊憲在永華路服務處成立諮詢站今天揭牌，林俊憲表示，盼透過服務據點增加與普及，協助新住民融入台灣社會。

民進黨「新住民諮詢站」全台巡迴設立事宜，由身兼中央黨部新住民事務部主任的不分區立委羅美玲主責，台南市在9月22日由市黨部率先設置，林俊憲位於永華路服務處成立諮詢站下午揭牌，羅美玲與台南市黨部主委郭國文等人出席參與。

林俊憲致詞表示，台灣是多元包容的進步國度，愈來愈多全球各地人口移居台灣生活，新住民及其眷屬、家庭，已成為台灣社會人口組成重要一環，服務、照顧新住民各項權益，是民進黨推動社會共融發展、深化執政績效重要政策目標，深受黨主席賴清德高度策勵與期許。

林俊憲說，協助新住民融入台灣社會，鼓舞每一個人共同為進步、繁榮、幸福家園努力，不僅攸關台灣整體穩定與進步，新住民多元風俗民情文化，也能為台灣社會帶來新刺激，交織出更多元、活潑人文魅力與新創能量。

羅美玲也強調，諮詢站會在就學、就業等生活與法律權益等方面提供全方位服務，讓所有新住民感受到民進黨與台灣社會的溫暖關懷。

台南 新住民 林俊憲 民進黨

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