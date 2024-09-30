遭寄存證信函「控店名抄襲」 火鍋業者強調無侵權、不改名

壹起飛集團推出「享牛溫體牛火鍋」全新餐飲品牌，但遭享溫馨KTV寄發存證信函質疑店名抄襲，要求改名。「享牛」今天強調並無侵權疑慮，使用「享」字是寓意分享美食的美好，不會改名。

享溫馨KTV日前寄發存證信函指控「享牛溫體牛火鍋」店名涉有抄襲「享」溫馨品牌概念，要求對方盡速自行更名，否則將採取進一步法律作為。

壹起飛集團餐飲部執行長黃柏勛今天接受媒體聯訪表示，收到享溫馨的存證信函，一開始感到詫異不解，但或許也代表對方看重享牛這個品牌。目前「享牛」商標註冊進行中，也跟律師確認過沒有侵權疑慮，今天決定出面自清說明。

黃柏勛強調，「享牛溫體牛火鍋」與享溫馨無關，取名「享」牛，是想跟消費者分享溫體牛肉的美好，且以享字開頭的餐飲品牌也不少，除了享牛，還有王品集團的享鴨等，對消費者來說不難辨識，享牛不會為此改名。

對此，享溫馨總經理李奇霖今天接受媒體訪問表示，因為當初「享牛」招牌掛上去後，許多消費者誤以為是享溫馨開的，還打來訂位，加上近期享溫馨將興櫃，在證券商建議下，才發出存證信函藉此自清2家公司並非同一體系。

李奇霖說，雖然質疑對方利用此事炒新聞，但如今享牛已公開澄清，後續享溫馨不會再有法律行動，未來也不會再就此事多做回應。