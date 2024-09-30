山陀兒颱風逼近憂釀災 南市後壁、麻豆公所如臨大敵

山陀兒颱風兵臨城下，因應日前八掌溪溢堤釀災，台南後壁區公所繃緊神經因應，麻豆區公所則呼籲里民備妥3日儲糧及用水，盼多一份準備，少一份災害。

後壁區長李至彬上午開災害應變工作會議，因凱米颱風八掌溪河堤多處破損，李至彬率公所人員會同第五河川分署長吳明華及上茄苳里長黃崑茂今共同勘查河堤護岸，吳表示正進行鋼板補強作業，將趕在大雨前完成工程。李至彬要求第五河川分署預先備妥消波塊，於緊急時刻縮短搶修時間。

李至彬也關懷轄內易淹水保全對象，提醒住戶必要時配合公所指示撤離或自行依親；亦探視轄內維生器材依賴者，建議遇到停電可通報119協助送醫。

後壁公所表示，已備妥砂包1100袋、防水擋板150片(竹新里25片、新嘉里25片)，民眾如有需要可洽農業及建設課領取，電話（06）6872284轉602、607。

麻豆區公所一早也投入加強防颱準備，區長楊政舉指示請各里長務必周知里民備妥3日的儲糧及用水，另外停電時緊急備用物品，地勢低窪處里民，可提早先依親或自主預防性撤離，能垂直避難家戶屆時緊急時也優先就地避難，降低危險。

麻豆公所說，為及早整備防颱，已協軍方派員入駐，同時備有砂包3000包及防水擋板166片供民眾領取，有需要民眾可及早向公所農建課領取，洽詢電話（06）5721131轉分機103。