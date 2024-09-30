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山陀兒恐強襲南部！台南防範凱米風災溢淹區 今晚9點宣布是否放颱風假

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供
颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供

颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，市長黃偉哲也出席工作會報，並與中央災害應變中心連線，針對上次凱米風災溢淹地區將全力戒備，目前左鎮也已預防性撤離1人；至於台南明天是否放颱風假，將會在今晚9點宣布。

黃偉哲表示，全市抽水站及抽水機今已檢修完畢，滯洪池則清空因應可能的強降雨，針對後壁區八掌溪在凱米颱風期間溢堤，目前已配合中央完成破裂箱涵修補及加裝移動式抽水，另外也要求水利局加速永康鹽洲抽水站進度，投入此次防災工作；台南外海因現有郵輪擱淺，易發生危險也請市民注意自身安全。

此外，環保局今年1月至8月側溝清淤長度達926.33公里，清淤量為4122.99公噸，因應颱風來襲，已加強轄區道路側溝巡檢清疏工作；工務局對於有疑慮的行道樹，已展開全面枝幹修剪，濱南路防風林缺口也已架設太空包，以防止海沙吹到路面上。

前次凱米颱風在台南平地3天雨量達881毫米，超越莫拉克颱風記錄，山陀兒颱風更是來勢洶洶，經民政局統計，目前全市砂包整備數量為8萬4438個，已借出36區1萬4406個；防水擋板整備數量3515個，已借出29區1529個，各區易淹水區及低窪地區陸續佈署完成。

民政局長姜淋煌指出，盤點全市保全戶設籍人數約1538人、戶數718戶、常住人數為1231人，已擴大啟動里幹事訪視關懷，針對里內土石流、水災保全戶、沿海、低窪等弱勢民眾進行防颱宣導，目前左鎮已預防性撤離1人，也呼籲民眾應撤離居住地依親，或配合區公所人員及警消人員前往避難收容處安置。

颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供
颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供
颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供
颱風山陀兒恐強襲南台灣，台南市災害應變中心今下午提升為二級一階開設，各局處及相關單位已做好防颱整備，並加強巡查。圖／南市府提供

凱米颱風 台南 山陀兒颱風 黃偉哲

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