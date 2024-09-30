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台南400上百陣頭迎媽祖繞境 2天半清出3公噸垃圾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南400迎媽祖繞境，兩天半清出3公噸垃圾。圖／南市環保局提供
台南400迎媽祖繞境，兩天半清出3公噸垃圾。圖／南市環保局提供

台南市祀典大天后宮於9月28、29日結合53間宮廟，舉辦6年一度的遶境活動，但也產生許多炮屑等垃圾，環保局動員人力及志工協助清掃，到今天中午共清出近3公噸垃圾，也讓市容快速恢復原貌。

這場4年1度的媽祖遶境活動是台南宗教界盛事，連續2天上百支陣頭隨著神明遶境出巡，熱鬧滾滾，也讓觀光客體驗眾神之都的魅力。不過，活動籌備時與各與宮廟達成協議，需落實宗教優質化政策，遶境途中沿街均有環保志工協助清理路面垃圾，確保道路環境整潔，遶境過程由市府提供環保鞭炮機，以減少傳統鞭炮對環境的影響。

環保局表，府城400迎媽祖遶境活動已圓滿結束，除廟方安排50名清掃人員隨行，確保遶境隊伍過後遺留垃圾馬上清，環保局更出動稽查小組沿線緊盯，確保垃圾和炮屑能在最短時間內清理完畢；從28日至30日中午，清出近3公噸垃圾。

雖然活動昨天結束，但部分路段未完全清理，祀典大天后宮今早再加派人手清掃，環保局也持續巡查，針對未清理乾淨的區域進行補救，確保市區環境整潔。市長黃偉哲表示，市府在尊重宗教文化的同時，也高度重視市民的生活環境與健康，每次大型廟會活動前，市府都會與廟方協調，確保落實廟會公約，活動過期間更組織跨局處聯合稽查小組，負責督促清理及維護市容，讓市民能安心享受乾淨整潔的居住環境。

台南 天后宮 媽祖 環保局 遶境 陣頭

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