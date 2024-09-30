山陀兒颱風來勢洶洶 雲林防颱團隊巡視沿海防災

山陀兒颱風來勢洶洶，雲林縣府加強防颱，縣長張麗善今早視察口湖、水林交界的牛挑灣大排清疏進度。張麗善表示，縣府已啟動防汛機制，除移動式抽水機檢修佈置完成，滯洪池、抽水站的前池水位都預抽把水位降至最低，增加容水空間，今天下午並各公所召開防颱視訊會議。

凱米颱風造成口湖、水林因萬興大排潰堤、牛挑灣大排溢堤，災情嚴重，張麗善今天上午在水利處長許宏博、消防局長林文山等人陪同前往牛挑灣大排視察清淤進度。

口湖鄉長李龍飛、議員黃文祥指出，水林、口湖風頭水尾，每遇颱風災情最嚴重，許多大排河流都從口湖出海，尤其牛挑灣大排直通出海口，長達3分之2的河道淤積嚴重，影響水流，清疏相形重要，更應設法防止海水倒灌，否則內水流不出，海水又灌入，災情恐難想像。

張麗善指出，牛挑灣大排淤積最近已在瑞穗橋以東緊急清疏，預計清疏1200公尺，以能加大通洪斷面及加速排水效率，目前正全力趕工中，針對防洪治水，光在清疏部分過去一年編列6000萬元，現在增加至2.5億元，治標部分凱米颱風緊急搶修縣府如實提報，中央核定達98%約17億元，另後續短中長期治理工程縣府提報46億元也獲中央支持，相關治水工程陸續將會展開。

她說，為即時掌握縣淹水災情，縣府已陸續建置水情監視及監測設備，結合雲端物聯網與 AI 人工智慧及大數據分析等技術，提升轄區內水情即時監控及預警能力。她呼籲，縣府及各公所現已備妥砂包，低窪地區請慎防淹水、且勿至沿海及山區活動，以免發生危險。