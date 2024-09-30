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南市府要求遷永康基督墓園 自救會批毀史蹟刨祖墳不正義

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市前議員沈明松介紹他父親前台南縣議員沈棖和的墓，沈生前也是新藥公會理事長。圖／自救會提供
台南市前議員沈明松介紹他父親前台南縣議員沈棖和的墓，沈生前也是新藥公會理事長。圖／自救會提供

台南永康二王基督教墓園50多年來安葬1500名基督教徒，去年亡者後代家屬接到通知墓園已納入「永康二王市地重劃計畫」要求遷走，一片譁然、組成自救會反對墓園強制重劃改為公用道路公園，向市府文資處提報文化景觀資產保存，前後12次會勘今天最後一場有30多家屬到場。家屬之一前立委陳以信痛批市府要強行刨他家祖墳，刨上千戶台南基督徒家庭祖墳，手段粗暴更違反土地正義。

陳以信家族有10多名先人葬於該墓園，他指出，二王基督教墓園由十多個教會聯合購買土地成立，是台灣最完整的基督教墓園，對台灣基督宣教史深具意義，但當初市政府只通知其中一所教會表達意見、牧師也反對，但市府不為所動，呼籲市長黃偉哲重視文化資產保存並停止強制重劃作為。

永康區復華三街巷內這處墓園為民國60年代初由台南地區十餘家基督教會聯合購置私有墓園，佔地0.6公頃，50多年來安葬約1500位基督徒。市府108年提出永康二王市地重劃計畫，總開發面積32.5公頃，墓園0.6公頃列為公用道路與公園。

市府去年初公告後數百位墓園家屬接到市府要求遷葬消，5月間組成自救會訴求全區保留，8月間向市府文化資產管理處提報文化景觀資產保存。文資處委託台南大學進行文資調查，並自113年3月起會同審查委員與墓主家屬進行現場勘查，今天上午為第12次也是最後一次場勘，數十位家屬到場並表達反對遷葬。

自救會表示，因時空背景特殊，二王基督教墓園是以埋葬1949年後從大陸來台各基督教派教友為主，包含衛理會、浸信會、神召會、市召會、內地會，及數間台灣本土新興教會如伊甸教會、榮主教會、福音教會、大林教會、二空教會，及少數新豐地區長老教會的教友。其中埋有許多教史上重要人物，如台灣基督傳道會創辦人江牧羊牧師、伊甸教會與亞洲宣教神學研究院創辦人張進吉牧師、橄欖山營地創辦人美籍魏榮美宣教士（魏德凱牧師妻）及台灣衛理公會會督吳承禧牧師，首任台南社教館長及瀛海中學老校長童家駒，及台南著名老店天生接骨所創辦人蔡天生、莉莉水果店創辦人李澤等。

陳以信指出，該墓園當年就是合法購買私人墓地，今市府違背上千位墓主家屬意願強行重劃，是違反土地正義的粗暴行政作為。他說，台南市府今年紀念台南400，代表台南重視歷史文化資產，而二王基督教墓園正是台灣唯一一處，於1949年後受中共逼迫從大陸來台各基督教派的集合墓園，對台灣多元歷史與基督教來台宣教史具有雙重重要意義。如果強行重劃遷葬墓園，就是對這段歷史最大抹滅，也是對紀念台南400的最大反諷。他呼籲黃偉哲應協助保留該墓園，好讓未來紀念台南500時，還能保有這段基督徒大遷移史的重要文化資產。

自救會代表大林教會牧師方永健表示，此墓園是國共戰亂下基督教遷台發展史上的重要見證，紀錄台灣基督教華語教會的早期發展。關於許多大陸來台基督信徒、傳教士和本地初代信徒的生平，是研究台灣基督教華語教派史不可或缺的實物史料。

自救會代表二空教會長老徐京台說明自救會訴求與現在進行狀況。圖／自救會提供
自救會代表二空教會長老徐京台說明自救會訴求與現在進行狀況。圖／自救會提供
墓主家屬陳以信說明該墓園歷史文化獨特意義，抨擊台南市府為重劃市地遷葬程序粗暴不正義。圖／自救會提供
墓主家屬陳以信說明該墓園歷史文化獨特意義，抨擊台南市府為重劃市地遷葬程序粗暴不正義。圖／自救會提供
二王基督教公墓是少數由眾多教會合資購買的私人墓園。圖／自救會提供
二王基督教公墓是少數由眾多教會合資購買的私人墓園。圖／自救會提供
今天最後一次場勘結束，文資處官員與審議委員、自救會代表與仍在場家屬合影。圖／自救會提供
今天最後一次場勘結束，文資處官員與審議委員、自救會代表與仍在場家屬合影。圖／自救會提供
二王基督教公墓至少數由眾多教會合資購買的私人墓園。右一為墓園首任董事長、伊甸教會與亞洲宣教神學研究院創辦人張進吉。圖／自救會提供
二王基督教公墓至少數由眾多教會合資購買的私人墓園。右一為墓園首任董事長、伊甸教會與亞洲宣教神學研究院創辦人張進吉。圖／自救會提供

台南 墓園 文化資產 自救會

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