玉米才剛種就泡湯…雲林晴雨不定 農民「難勝天」困愁城

為降低仰賴進口飼料，政府鼓勵旱作，水林鄉栽種兩期硬質玉米，第1期遇颱風大雨泡湯受災，沒想到今年9月播種的第2期565公頃玉米又遭大雨損失慘重，農民擔心玉米苗泡水，將來無法達到收成率80%的轉作獎勵標準，恐將賠本又領不到獎勵金，賠了夫人又折兵，今天群起陳情，縣府表示，該案已完成會勘，將會再進行後續認定。

水林農民蔡柏松等多人今天到水林鄉農會陳情，農民說，他們配合政府今年2期轉作硬質玉米（飼料玉米），每公頃投下的成本約兩萬元，沒想到今年9月初才陸續開始播種，就接連大雨，玉米淹水後又大太陽，使玉米苗幾乎都腐爛死亡，有的則發芽不良，這種情況即便有少數玉米活下來，將來勢必也無法達到獎勵金的收成率標準。

農民說，政府以每分地6千元獎勵方式推廣更質玉米，但規定收成率須達80%才能領，大家配合政府才種的，如今才剛播種就慘遭天災，這也不是農民把玉米種壞了，政府理應比照天然災害盡速認定，好讓他們再轉作，否則農民不但血本無歸也領不到獎勵金，雙重損失，如果毫無保障，以後還有誰願意配合政策來種，希望政府能專案協助農民。

縣議員黃文祥、農會常務監事黃順良也指出，先前第一期百餘公頃硬質玉米眼看快收成遇上凱米颱風爭取獲專案處理，第2期565公頃也一樣被大雨「收走」，兩期情況雖不同，但遭遇一樣，期待政府能伸援手比照專案處理，保障農民。

縣府農業副處長蔡耿宇指出，硬質玉米災害申報分兩種，速報後啟動四方會勘，如認定受災，不但可獲災害救助也不會受繳交量限制（收成率）一樣可領取獎勵金，另一種沒有速報但經會勘認定發芽率確無法達到標準，也可用專案獲得補助，目前該案受損作物還在發芽，很難認定將來的收成情況，所以將來會再作後續認定。

至於農民可否先翻耕轉作，農業處表示，該區目前已超過變更轉作的期限，所以只能針對專案補助來努力。