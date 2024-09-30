山陀兒逼近 賴惠員考察八掌溪要求將災害降到最低

颱風山陀兒逼近，立法院財政委員會召委民進黨立委賴惠員今天安排考察台南後壁區與八掌溪沿岸防災工程，要求加快7月底颱風凱米災後復原工作，並將山陀兒危害降到最低。

賴惠員今天邀集經濟部水利署、農業部、台南市政府、後壁區農會、台灣蘭花產銷發展協會等單位代表，先後考察台1線八掌溪瓶頸段治理及疏濬工程、八掌溪沿岸淤積農地清淤與災後處理、後壁區排水系統改善工程，以及農業科技園區管理中心蘭花園區修繕工程。

賴惠員表示，台南市溪北（曾文溪以北）地區在7月凱米風災遭受重創至2個月，許多復原工作仍須加快速度，這次透過財政委員會辦理考察，不只要盯緊復原工作加快，更要將颱風山陀兒危害降到最低。

賴惠員說，八掌溪整治工程對溪北地區水利安全至關重要，她爭取超過新台幣14.6億元經費，用於總長度3525公尺堤防改善工程，以及3階段共300萬立方公尺疏濬量的河道疏濬工作，也持續向農業部爭取遭八掌溪淤泥掩蓋農地可申請補助或申請休耕，減少損失。

農業部次長黃昭欽表示，將研議八掌溪沿岸農民遭到流失掩蓋農地部分可申請補助；另外，也可以在不須翻地、不須栽種綠肥前提下，申請休耕補助，減少農民損失。

賴惠員指出，已要求各相關單位必須在2週內將這次考察結論提交至財政委員會，並落實各項工程執行計劃，她將持續在財政委員會努力籌措經費，確保各執行單位有足夠經費支援，災後復原之餘可進一步推動溪北地區產經發展。