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台南400趣味路跑禮物相送 參賽者都有獎機會要把握

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影

台南市體育局舉辦「台南動起來，400咖拉棒！」趣味路跑，今天以宣傳記者會暖身。路跑10月20日登場，分8.8公里的「吉祥物路跑組」和3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」，市長黃偉哲邀請全國民眾一起來參加這場台南400年的運動盛事。

宣傳記者會在永華市政中心戶外綠園舉行，活動代言人「貓貓蟲咖波」也聯袂登場，還邀請統一獅隊Uni Girls成員瑟七、觀旅局吉祥物魚頭君、市場吉祥物菜奇鴨、安平的劍獅寶寶安安和2025年台南全中運吉祥物大員、甜甜等人物共襄盛舉，現場好熱鬧。

市長黃偉哲表示，台南長期提倡健康城市，陸續舉辦許多活動，除了過去盛名的古都馬拉松、曾文馬外，今年特別加上趣味路跑，希望推廣大家運動的健身概念，趣味路跑最重要的是它的造型，還有讓活動更多元趣味化，歡迎大家一起來參加全民趣味路跑。

全民趣味路跑分為8.8公里「吉祥物路跑組」、3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」，大小朋友都能選擇適合自己的路線，而且參與萬聖節扮裝的跑者只要與活動TRUSS合照，在個人Instagram發布限時動態，並標記台南市政府體育局官方帳號，即可獲得裝扮好禮。

另評審團隊特邀知名圖文創作者「Croter Hung」與「beat生活圖解」，將精心挑選10名最佳視覺獎得主，有曾獲德國iF設計獎的「艾德國際 ADHOC」質感運動太陽眼鏡等豐富好禮相送，歡迎大家發揮無限創意，一起來台南扮裝變身，用歡笑與活力開跑。

報名參賽的選手皆能獲得由貓貓蟲咖波聯名推出的獨家完賽好禮，包括完賽造型獎牌、紀念跑衣、超可愛的紀念鑰匙圈、完賽毛巾等，十多種療癒又實用的好物正等著大家。其中報名「吉祥物路跑組」的跑者不只能加碼獲得貓貓蟲咖波紀念棉T，總排第一名能獲得獎金1萬2000元，前10名也有豐盛獎金。

體育局長陳良乾指出，8.8公里「吉祥物路跑組」的跑者將一路沿著安平運河，行經安平古堡、安億橋後回到賽事主會場；安平古堡門口有設置補給站，期望藉此呼應「台南400」的紀念意象。3.5公里「萬聖節扮裝路跑組」的路線則是繞行永華市政中心周圍一圈，讓展現熱情與創意的跑者們能開心運動。

活動報名資訊請至全民趣味路跑線上報名網站https://www.joinnow.com.tw/about.php?cnt_id=95&type=1，更多賽事資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市體育局10月20日將舉辦「台南動起來，400咖拉棒」趣味路跑，今天辦宣傳記者會暖身。記者鄭惠仁／攝影

台南 吉祥物 路跑 運動 馬拉松

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