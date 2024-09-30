台南大林路改善工程因椰林去留惹議 工務局：2周內定論

台南有26萬棵路樹，7月底凱米颱風釀600多棵倒伏，各界籲汰換不適樹種，其中，近2千戶南區大林新城國宅周邊大林路將進行道路改善工程，但分隔島52棵椰子樹及1棵黑板樹是否保留卻爆爭議，護樹團體不希望砍掉，地方居民卻憂樹葉掉落砸人盼移除；今多名議員質詢也要求盡速評估大林路樹案。對此，工務局強調，2周內會有定論。

市議員蔡筱薇表示，大林路銜接健康路、大同路及中華西路等路口，在多位民代及立委努力下，成功爭取經費改善道路安全，但現在卻恐因大林路一整排椰子樹卡關，該樹種既無法遮蔭，颱風來襲期間大型樹葉更有掉落砸傷人的危險性，要求工務局應盡速評估該樹種的去留，也應該評估椰子樹是否適合當行道樹。

市議員李宗霖則說，椰子樹去留引發護樹團體與在地居民不同意見，倘若樹木面臨到交通或其他重大工程時，當然要有所改變因應，即使目前關於樹木管理為屬地主義，但工務局仍應建構完善機制，像是可重啟「樹木委員會」並納入公民審議參與，才能達成雙贏目標。

市議員林依婷也提到，大林新城國宅前的大林路目前雖是汽、機車分道，但機車道卻與汽車停車格共用，讓機車道路幅相當狹小，更增加機車行駛的危險性，地方民眾及用路人長期不斷反映，「只想要一條安全的行車道路」，希望工務局能夠重視並盡快做出定論。

對此，工務局長陳世仁回應，大林路因將進行整體道路改善工程，上周六舉辦公聽說明會收集大家的意見，會以行車安全最為優先考量，且行車安全也是進行大林路整體道路改善工程最大目的；大林路52棵椰子樹及1棵黑板樹去留，將進一步與專家各界討論，針對移植的範圍與數量，預計2周內會有結論。