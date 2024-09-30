八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議

0727凱米颱風造成八掌溪水暴漲溢堤淹沒農田，但災後迄今2個月，受損農田仍無法復耕，眼看山陀兒颱風又逼近，鄉親抨擊政府處理消極，今趁著官員南下考察八掌溪災後重建工程時，揚言相關單位不盡速解決，將包車到總統府前抗議。

台南市政府副秘書長殷世熙回應，此案因水利署認定由地方政府負責處理，市長黃偉哲得知後，與當地民代一同向中央爭取經費，農業部已同意挹注1億元，後續市府會啟動規畫，協助農民重整農地。

立法院財政委員會今上午邀集經濟部水利署、農業部、台南市政府等單位考察八掌溪災後重建工程，召集委員立委賴惠員、農業部政務次長黃昭欽、台南市政府副秘書長殷世熙、農業局代理局長陳仲杰等人與會。後壁區上茄苳里里長黃崑茂率當地多位農民鄉親到現場向官員陳情。

「再不解決，真的包車來總統府抗議。」黃崑茂忿忿不平說，上次凱米颱風侵襲下，八掌溪畔嘉泰、嘉安段大約60公頃良田遭泥沙覆蓋，衝擊50多戶農民生計，目前沒有任何單位介入協助清淤作業，現在山陀兒颱風更進逼將登陸，農民都很火大，已揚言要去總統府抗議。

「要復耕也受阻！」黃崑茂指出，60公頃田地至今無法復耕，農民想辦休耕補助，卻被要求得種植綠肥、翻耕，但田地上仍被砂土覆蓋，甚至農民連自己田在哪裡都很難分辨，復耕之路遙遙無期。

地方鄉親要求管理八掌溪的水利署五河分署協助處理農地淤砂，但水利署認定要由台南市政府政府和土地所有權人負責，市府農業局正向中央爭取復建經費。

水利署副署長林元鵬說明，八掌溪瓶頸段治理及疏濬工程共分三階段，第⼀階段已於9月中旬順利完成，重點於拓寬瓶頸段深槽，降低八掌溪洪水位；第二階段9月下旬開工，針對第一階段範圍內橋梁上下游灘地降挖、調整偏心流路，完成後主河槽流路將更通暢；第三階段預計明年1月開工，重點於公有土地瓶頸段清疏及調整流路，降低兩岸溢淹風險。

殷世熙回應，此案因水利署認定由地方政府負責處理，市長黃偉哲得知後，與當地民代一同向中央爭取經費，農業部已同意挹注1億元，後續市府會啟動規畫，協助農民重整農地。