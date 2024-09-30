快訊

山陀兒龜速…不排除升級強颱 氣象署估「這1天」南部登陸

山陀兒颱風帶來大豪雨 花蓮縣宣布今晚6時起停班停課

掏空遠航36億！ 張綱維判刑14年、合庫前董座廖燦昌無罪

八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
八掌溪溢堤農田淹沒難復耕，南市後壁農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影
八掌溪溢堤農田淹沒難復耕，南市後壁農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影

0727凱米颱風造成八掌溪水暴漲溢堤淹沒農田，但災後迄今2個月，受損農田仍無法復耕，眼看山陀兒颱風又逼近，鄉親抨擊政府處理消極，今趁著官員南下考察八掌溪災後重建工程時，揚言相關單位不盡速解決，將包車到總統府前抗議。

台南市政府副秘書長殷世熙回應，此案因水利署認定由地方政府負責處理，市長黃偉哲得知後，與當地民代一同向中央爭取經費，農業部已同意挹注1億元，後續市府會啟動規畫，協助農民重整農地

立法院財政委員會今上午邀集經濟部水利署、農業部、台南市政府等單位考察八掌溪災後重建工程，召集委員立委賴惠員、農業部政務次長黃昭欽、台南市政府副秘書長殷世熙、農業局代理局長陳仲杰等人與會。後壁區上茄苳里里長黃崑茂率當地多位農民鄉親到現場向官員陳情。

「再不解決，真的包車來總統府抗議。」黃崑茂忿忿不平說，上次凱米颱風侵襲下，八掌溪畔嘉泰、嘉安段大約60公頃良田遭泥沙覆蓋，衝擊50多戶農民生計，目前沒有任何單位介入協助清淤作業，現在山陀兒颱風更進逼將登陸，農民都很火大，已揚言要去總統府抗議。

「要復耕也受阻！」黃崑茂指出，60公頃田地至今無法復耕，農民想辦休耕補助，卻被要求得種植綠肥、翻耕，但田地上仍被砂土覆蓋，甚至農民連自己田在哪裡都很難分辨，復耕之路遙遙無期。

地方鄉親要求管理八掌溪的水利署五河分署協助處理農地淤砂，但水利署認定要由台南市政府政府和土地所有權人負責，市府農業局正向中央爭取復建經費。

水利署副署長林元鵬說明，八掌溪瓶頸段治理及疏濬工程共分三階段，第⼀階段已於9月中旬順利完成，重點於拓寬瓶頸段深槽，降低八掌溪洪水位；第二階段9月下旬開工，針對第一階段範圍內橋梁上下游灘地降挖、調整偏心流路，完成後主河槽流路將更通暢；第三階段預計明年1月開工，重點於公有土地瓶頸段清疏及調整流路，降低兩岸溢淹風險。

殷世熙回應，此案因水利署認定由地方政府負責處理，市長黃偉哲得知後，與當地民代一同向中央爭取經費，農業部已同意挹注1億元，後續市府會啟動規畫，協助農民重整農地。

賴惠員強調，溪北地區在7月凱米風災遭受重創迄今，復原工作要加快，更要讓山陀兒颱風危害降到最低，保護人民生命財產安全。

八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影
八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影
八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影
八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議。記者謝進盛／攝影

台南 水利署 農地 農業部 農民

延伸閱讀

影／台南歸仁市場水患多年 改善工程後又自凱米颱風漏水至今

颱風山陀兒生成...嘉南區憂凱米災情重現 五河分署啟動防汛整備

進帳一次看！低壓帶挹注全台水庫2億噸 水利署調節性放水

加強執法又來了！警方公布南市溪北山區最新取締超速地點

相關新聞

台南400趣味路跑禮物相送 參賽者都有獎機會要把握

台南市體育局舉辦「台南動起來，400咖拉棒！」趣味路跑，今天以宣傳記者會暖身。路跑10月20日登場，分8.8公里的「吉祥...

台南大林路改善工程因椰林去留惹議 工務局：2周內定論

台南有26萬棵路樹，7月底凱米颱風釀600多棵倒伏，各界籲汰換不適樹種，其中，近2千戶南區大林新城國宅周邊大林路將進行道...

八掌溪溢堤農田淹沒難復耕 南市農民揚言赴總統府抗議

0727凱米颱風造成八掌溪水暴漲溢堤淹沒農田，但災後迄今2個月，受損農田仍無法復耕，眼看山陀兒颱風又逼近，鄉親抨擊政府處...

台一線台南永康區中正南路淹水多年 預計10月底前改善

台一線台南永康區中正南路大雨積淹水妨礙交通問題多年，民眾擔心這次颱風又要淹水。市政府水利局今天表示，「永康區中正南路分流...

雲林補助國二男生接種乳突病毒疫苗 意願低衛生局催打氣

雲林縣政府為預防人類乳突病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌和菜花等癌症，去年開始，除原有提供國中...

颱風山陀兒來勢洶洶 嘉義縣、嘉義市防颱部署

中央氣象署於今天凌晨發布山陀兒颱風陸上警報，未來颱風強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，因應颱風可能挾帶的強風與豪雨，市長黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。