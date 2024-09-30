台一線台南永康區中正南路淹水多年 預計10月底前改善

台一線台南永康區中正南路大雨積淹水妨礙交通問題多年，民眾擔心這次颱風又要淹水。市政府水利局今天表示，「永康區中正南路分流箱涵新建工程」預定10月底前完工，沒辦法趕在汛期前，但已先將上、下游銜接斷面打通，提升排洪能力，能部分改善當地積淹水情形。

永康區中正南路306巷到344巷間台1線北向車道，颱風豪雨常淹水出現災情，經調查發現中正南路344巷地面高程往西開始陡降，雨季時地表逕流量大，道路既有側溝雖有銜接至中正南路318號東側既有排水溝渠，但既有側溝斷面不足造成排洪不及與東側既有排水溝渠溢淹水，地表逕流順地勢往西南漫淹，影響周邊交通安全及造成用路人不便。

水利局表示，經評估規畫改建既有箱涵式側溝，並加大通洪斷面，將原有箱涵式側溝改建為寬度1.2公尺、高度1.4公尺，改建長度為57公尺，且間隔5m設置鍍鋅格柵板，該側溝上游銜接東側既有排水溝渠，下游匯入雨水下水道YB幹線系統，分流東側既有排水溝渠流量及地表逕流。

新設箱涵設計流量達4.36cms(每秒可通過4.36立方公尺水流體積)，使周邊防洪標準由原本改善前每小時30公釐降雨量即會造成周邊積淹水災情，改善後可將保護標準提升至每小時約55公釐降雨量，降低本區域積淹水事件發生頻率。