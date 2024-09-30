颱風山陀兒逼近 張麗善視察防災整備

颱風山陀兒逼近，雲林縣長張麗善今天視察防災整備表示，滯洪池等防洪設施已預抽，控制水位到低水位，增加洪峰準備時間，配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，清除閘門外淤泥。

張麗善到水林鄉牛挑灣溪瑞穗橋視察緊急清疏工程，由雲林縣政府水利處長許宏博說明工程進度。

張麗善表示，依交通部中央氣象署資訊，颱風可能會有強風及降雨，雲林縣災害應變中心目前三級開設，下午4時與20鄉鎮市長線上開會，了解各鄉鎮市整備情況。

她說，已啟動防汛機制，移動式抽水機也完成預檢和預布，提升各區域排洪調節能力，也試運轉抽水站設備，確保機組運轉無虞。此外，縣內滯洪池、前池等防洪設施執行預抽，控制水位到低水位，增加洪峰準備時間，並配合潮汐開啟防潮閘門重力排水，清除閘門外淤積淤泥。

張麗善表示，為即時了解縣轄地區是否有淹水災情，雲縣府陸續建置水情監視及監測設備，結合雲端物聯網、AI（人工智慧）及大數據分析等技術，提升水情即時監控及預警能力。

雲縣府要求各公所加強巡防轄管排水及下水道系統，注意渠內阻礙物檢查及清淤，低窪地區隨時注意水位變化，如果遇有影響水流者應立即清除或備妥應變措施。